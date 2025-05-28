Не только многодетные матери или УБД. Кто еще в Украине может досрочно выйти на пенсию

ПФУ объяснил, кто может рассчитывать на отдых раньше

Досрочную пенсию по возрасту могут получить отдельные категории украинцев, если имеют норму страхового стажа или у них есть особые жизненные обстоятельства.

Условия назначения такой пенсии и перечень лиц, имеющих на нее право, определены Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Об этом сообщили в Пенсионном фонде.

Кто из украинцев рассчитывает на досрочную пенсию

Лица с особым статусом:

Участники боевых действий, лица с инвалидностью вследствие войны, члены семей погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины в 55 лет (мужчины) и 50 лет (женщины), при условии наличия не менее 25 и 20 лет стажа соответственно;

Многодетные матери (родившие 5 и более детей), а также матери детей с инвалидностью с детства или тяжелобольных детей без установленной инвалидности. Для них действуют следующие условия:

если занимаются воспитанием детей до 6 лет

достигли 50 лет;

имеют не менее 15 лет страхового стажа.

По желанию или в случае отсутствия матери, такое же право имеют родители, которые воспитывали этих детей, — по достижении 55 лет и при наличии страхового стажа не менее 20 лет.

Лица, уволенные перед пенсионным возрастом:

Если работник уволен за 1,5 года до достижения пенсионного возраста из-за изменений в организации предприятия (ликвидация, банкротство, сокращение и т. п.). Это возможно, когда лицо стало на учет в службе занятости в течение 30 дней с момента увольнения и ему не предложили другую работу;

Если увольнение произошло по состоянию здоровья, что не позволяет выполнять должностные обязанности.

Обязательное условие — полный страховой стаж, необходимый для назначения обычной минимальной пенсии: для мужчин — 35 лет, для женщин — 30.

Лица с определенными болезнями:

Люди с диагнозом гипофизарный нанизм (лилипуты), диспропорциональная карликовость. Могут выйти на пенсию досрочно: мужчины — с 45 лет, женщины — с 40 лет, при условии наличия соответствующего стажа — 20 и 15 лет;

Лица с инвалидностью по зрению I группы или с детства I группы — по достижении 50 лет (мужчины) и 40 лет (женщины), имея при этом соответственно 15 и 10 лет страхового стажа.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, можно ли 60-летнему с зарплатой в 40 тысяч ожидать пенсии в 14 тысяч.