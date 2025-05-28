Не только многодетные матери или УБД. Кто еще в Украине может досрочно выйти на пенсию
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ПФУ объяснил, кто может рассчитывать на отдых раньше
Досрочную пенсию по возрасту могут получить отдельные категории украинцев, если имеют норму страхового стажа или у них есть особые жизненные обстоятельства.
Условия назначения такой пенсии и перечень лиц, имеющих на нее право, определены Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Об этом сообщили в Пенсионном фонде.
Кто из украинцев рассчитывает на досрочную пенсию
Лица с особым статусом:
- Участники боевых действий, лица с инвалидностью вследствие войны, члены семей погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины в 55 лет (мужчины) и 50 лет (женщины), при условии наличия не менее 25 и 20 лет стажа соответственно;
- Многодетные матери (родившие 5 и более детей), а также матери детей с инвалидностью с детства или тяжелобольных детей без установленной инвалидности. Для них действуют следующие условия:
- если занимаются воспитанием детей до 6 лет
- достигли 50 лет;
- имеют не менее 15 лет страхового стажа.
- По желанию или в случае отсутствия матери, такое же право имеют родители, которые воспитывали этих детей, — по достижении 55 лет и при наличии страхового стажа не менее 20 лет.
Лица, уволенные перед пенсионным возрастом:
- Если работник уволен за 1,5 года до достижения пенсионного возраста из-за изменений в организации предприятия (ликвидация, банкротство, сокращение и т. п.). Это возможно, когда лицо стало на учет в службе занятости в течение 30 дней с момента увольнения и ему не предложили другую работу;
- Если увольнение произошло по состоянию здоровья, что не позволяет выполнять должностные обязанности.
Обязательное условие — полный страховой стаж, необходимый для назначения обычной минимальной пенсии: для мужчин — 35 лет, для женщин — 30.
Лица с определенными болезнями:
- Люди с диагнозом гипофизарный нанизм (лилипуты), диспропорциональная карликовость. Могут выйти на пенсию досрочно: мужчины — с 45 лет, женщины — с 40 лет, при условии наличия соответствующего стажа — 20 и 15 лет;
- Лица с инвалидностью по зрению I группы или с детства I группы — по достижении 50 лет (мужчины) и 40 лет (женщины), имея при этом соответственно 15 и 10 лет страхового стажа.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, можно ли 60-летнему с зарплатой в 40 тысяч ожидать пенсии в 14 тысяч.