Депозит со 1000 долларов на год или 500 на три. Где будет больше прибыли

Разница в суммах прибыли составила более 500 гривен

На долларовом депозите можно получить доход, даже если положить минимальную сумму в 100 долларов. Чем больше будет сумма и чем подольше ее положить, тем выше ожидается прибыль.

А какой депозит будет наиболее выгодным, если положить на счет 500 долларов на три года или 1000 долларов в год. Чтобы узнать это, "Телеграф" использовал данные в Министерстве финансов Украины.

Если выбрать вариант трехлетнего депозита с 500 долларами, то в конечном итоге ожидается до 35 долларов прибыли. То есть это около 1450 гривен при курсе продаж в 41,42 гривны 8 июня 2025 года.

В то же время, если выбор остановился на годовом депозите, где будет лежать 1000 долларов, тогда прибыль составит 22 доллара, что равен почти 912 долларам.

Итак, два этих депозита приносят незначительную прибыль от 900 до 1500 гривен. Но если выбирать самый выгодный из них, тогда лучше остановиться на 3-летнем с 500 долларами.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, на чем можно сэкономить, чтобы за один год получить до 3 тысяч долларов.