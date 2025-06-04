Сколько насобирается долларов за год, если с каждым днем откладывать на гривну больше

Ежедневные отложения по гривне принесут до 1600 долларов через 12 месяцев

Собрать долларов можно с помощью экономии или других финансовых стратегий, в частности ежедневных отложений. Если начать уже сейчас, то год спустя в руках можно держать около 1600 долларов.

Среди финансовых стратегий есть такое — каждый день откладывать на 1 гривну больше, чем вчера. "Телеграф" подсчитал, сколько долларов это будет.

Итак, начнем откладывать с одной гривны. На следующий день сумма вырастет до 2 гривен, на третий — до 3 гривен и так далее до 365 дней, когда нужно "забыть" о 365 гривен. За один год сбережения составят 66 795 гривен.

Сколько это в долларах

Если учитывать средний курс продажи доллара в 41,45 гривны 4 июня 2025 года, то 66 795 гривен равны 1 611,46 доллара.

Кроме того сумму ежедневных отложений можно чередовать между собой, например в первый день положить 10 гривен, а на следующий 300 гривен. При этом это лучше фиксировать на бумаге, чтобы не ошибиться в счетах.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, выгодно ли хранить сбережения в валюте в течение года. Мы проанализировали это на основе 100 долларов.