П’ять років з 100 доларами у кишені. Скільки можна заробити на їх обміні у 2025

Різниця між сумами під час продажу та купівлі точно є, але не варто забувати про інфляцію в Україні

На курсі долара можна заробити, якщо слідкувати за ним та вчасно купувати або обмінювати валюту. Чим довше лежатиме долар, тим, ймовірно, більшим буде заробіток. Однак в деяких випадках його може і не бути.

"Телеграф" вирішив дізнатись, скільки прибутку буде у тих, хто обміняє 100 доларів у 2025 році, які були куплені 5 років тому. Для цього ми використали архівні дані в Міністерстві фінансів України.

Українець, який придбав 100 доларів США на початку червня 2020 року за 2673 гривень, а продав їх через п'ять років за 4111,5 гривень, отримав "плюсом" 1438,5 гривень.

Адже у червні 2020 року середній курс продажу долара становив 26,73 гривні, а курс купівлі в червні поточного року виріс до 41,115 гривні.

Тож різниця між сумами, які були під час продажу та купівлі долара, склала майже 1500 гривень. Однак варто пам’ятати про інфляцію, яка триває в Україні й знецінює гроші. Отже, реального прибутку в такій ситуації фактично немає.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, на чому можна зекономити, аби за один рік назбирати до 3 тисяч доларів.