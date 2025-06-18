Доллар не сбрасывать, новые сбережения формировать в евро — аналитики КИТ Group дали ответ, что делать с валютой

На валютном рынке Украины наблюдается стабильность курса доллара и сейчас нет экономических оснований спешить с его продажей. Об этом говорится в аналитическом блоге компании КИТ Group – одного из крупнейших операторов рынка обмена валют в Украине.

"Если вы покупали доллары зимой, когда курс был выше 42–43 грн, то продажа сегодня за 41,20–41,30 грн означает фиксирование убытка. А зачем же это делать, если экономических оснований для укрепления гривни нет?" – отмечают аналитики компании.

В КИТ Group обращают внимание на то, что спред между покупкой и продажей доллара остается стабильным — около 60 копеек, что свидетельствует об отсутствии ожиданий резких колебаний у операторов валютного рынка.

"С долларом на валютном рынке Украины сейчас полон штиль. За последний месяц средний курс продажи в банках почти не изменился и держится чуть ниже 41,80 грн, курс покупки колеблется около 41,20 грн, а официальный курс НБУ — примерно посередине. Спред между покупкой и продажей в банках невелик и стабилен, около 60 копеек. Сейчас это четкий сигнал: операторы рынка не ожидают ни резкого роста, ни падения в ближайшее время", — говорится в аналитическом блоге.

В то же время в КИТ Group отмечают, что доллар сегодня не является инструментом для обогащения, а выполняет скорее функцию страховки. "Если у вас он уже есть – пока держите или расходуйте. И если у вас нет других рациональных экономических потребностей (расчеты, поездки в США и т. д.) — не накапливайте доллар", — советуют аналитики и предлагают делать новые накопления в евро.

В компании это объясняют как глобальными тенденциями , так и внутренней динамикой на украинском рынке. В частности, аналитики указывают на ослабление позиций доллара на фоне политической турбулентности и экономической неопределенности в США, а также на усиление евро как более привлекательной и стабильной альтернативы доллару в качестве резервной валюты.

"Рынок уже вычислил все риски, учел заявления и действия Федрезерва и Евроцентробанка и не дает доллару шанса на выгодный рост против евро в ближайшее время. Более того – в глобальном измерении доллар слабеет. Администрация Трампа давит на рынок пошлинами, тревожит хаотическими заявлениями и провоцирует всеобщую неуверенность в экономическом будущем США. Рынки этого не любят. На этом фоне Европа, наоборот, выглядит как более стабильный и предсказуемый игрок, евро постепенно усиливает свои позиции не просто в мировой торговле, а как резервная валюта для корпоративных и частных вложений", — отмечается в аналитическом обзоре.

За последний месяц курс евро в Украине вырос более чем на гривню. По мнению аналитиков КИТ Group, рыночные операторы все еще закладывают в цены ожидание дальнейшего роста евро, что видно из более широкого спреда между покупкой/продажей по сравнению с долларом.

"Операторы валютного рынка как бы говорят: "Мы еще не уверены, так что подстрахуемся — евро может пойти еще выше". И это важный сигнал", — уточняют в компании о потенциале роста евровалюты.

В заключение аналитики советуют украинцам придерживаться диверсифицированного подхода к сбережениям: часть держать в гривне — на текущие расходы, часть — в долларах, если этот резерв уже сформирован, а часть накоплений на перспективу — в евро.