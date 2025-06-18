Долар не скидати, нові заощадження формувати в євро — аналітики КИТ Group дали відповідь, що робити з валютою

На валютному ринку України спостерігається стабільність курсу долара, і зараз немає економічних підстав поспішати з його продажем. Про це йдеться в аналітичному блозі компанії КИТ Group — одного з найбільших операторів ринку обміну валют в Україні.

"Якщо ви купували долари взимку, коли курс був вищим за 42–43 грн, то продаж сьогодні за 41,20–41,30 грн означає фіксування збитку. А навіщо ж це робити, якщо економічних підстав для зміцнення гривні немає?" — зазначають аналітики компанії.

У КИТ Group звертають увагу на те, що спред між купівлею та продажем долара залишається стабільним — близько 60 копійок, що свідчить про відсутність очікувань різких коливань в операторів валютного ринку.

"Із доларом на валютному ринку України зараз повний штиль. За останній місяць середній курс продажу в банках майже не змінився і тримається трохи нижче за 41,80 грн, курс купівлі коливається близько 41,20 грн, а офіційний курс НБУ — приблизно посередині. Спред між купівлею та продажем у банках невеликий і стабільний, близько 60 копійок. Зараз це чіткий сигнал: оператори ринку не чекають ані різкого зростання, ані падіння найближчим часом", — йдеться в аналітичному блозі.

Водночас у КИТ Group зазначають, що долар сьогодні не є інструментом для збагачення, а виконує радше функцію страховки. "Якщо у вас він уже є — поки тримайте або робіть витрати. І якщо ви не маєте в ньому інших раціональних економічних потреб (розрахунки, поїздки в США тощо) — не накопичуйте долар", — радять аналітики та пропонують робити нові накопичення в євро.

У компанії пояснюють це як глобальними тенденціями , так і внутрішньою динамікою на українському ринку. Зокрема, аналітики вказують на ослаблення позицій долара на тлі політичної турбулентності й економічної невизначеності у США, а також на посилення євро як привабливішої та стабільнішої альтернативи долара як резервної валюти.

"Ринок уже вирахував усі ризики, врахував заяви та дії Федрезерву та Євроцентробанку й не дає долару шансу на вигідне зростання проти євро найближчим часом. Щобільше — у глобальному вимірі долар слабшає. Адміністрація Трампа тисне на ринок митами, збурює хаотичними заявами та провокує загальну непевність в економічному майбутньому США. Ринки цього не люблять. На цьому фоні Європа, навпаки, виглядає як більш стабільний і передбачуваний гравець, євро поступово посилює свої позиції не просто у світовій торгівлі, а як резервна валюта для корпоративних і приватних вкладень", — наголошується в аналітичному огляді.

За останній місяць курс євро в Україні підріс більш ніж на гривню. На думку аналітиків КИТ Group, ринкові оператори все ще закладають у ціни очікування подальшого зростання євро, що видно із ширшого спреду між купівлею/продажем порівняно з доларом.

"Оператори валютного ринку наче кажуть: "Ми ще не впевнені, тож підстрахуємось — євро може піти ще вище". І це — важливий сигнал", — говорять у компанії про потенціал зростання євровалюти.

Наостанок аналітики радять українцям дотримуватися диверсифікованого підходу до заощаджень: частину тримати в гривні — на поточні витрати, частину — в доларах, якщо цей резерв уже сформовано, а частину накопичень на перспективу — в євро.