Эти привычки - враги вашего бюджета. На что украинцы тратят деньги ежедневно

За месяц только на кофе можно сэкономить 2500 гривен

Миллионы украинцев незаметно теряют сотни гривен, даже не подозревая, как именно. Этому объяснение — привычки, которые кажутся будничными, но ежемесячно высасывают значительную часть бюджета.

"Телеграф" проанализировал, какие есть ежедневные привычки у большинства людей, которые могут ежемесячно вытягивать из кошелька значительную сумму. Среди них есть и очевидное — кофе в кафе.

На что можно не тратить или заменить более выгодным вариантом

Стоимость одной чашки кофе колеблется от 30 до 80 гривен. Если покупать ежедневно – это почти 2500 гривен в месяц. И это только кофе.

Полиэтиленовые пакеты в супермаркетах. Казалось бы, мелочь, но если брать хотя бы два пакета за 5-7 гривен во время каждой покупки, то это может обойтись в 40-56 гривен в месяц (если покупки проходят каждую неделю).

Еще один "бюджетный вампир" — лотерейные билеты. Большинство покупают их спонтанно, в надежде на большой выигрыш. Но на самом деле ежемесячно тратят десятки, а то и сотни гривен на пустые мечты.

Чистая вода в бутылках – еще один незаметный расход. Многие покупают ее каждый день, хотя дома есть фильтр или возможность пользоваться многоразовыми емкостями. Сейчас средняя цена минеральной воды Моршинской составляет 24,76 гривны, почти 25. Опять, по 25 гривен ежедневно — до 750 гривен ежемесячно.

И не забывайте об одежде за полную цену. Вместо того чтобы подождать сезонных скидок, украинцы часто переплачивают в 1,5–2 раза за вещи, которые через несколько недель будут продаваться гораздо дешевле.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, где можно сэкономить средства, чтобы уехать в отпуск в Италию.