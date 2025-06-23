Забудьте об этой привычке и скоро сможете купить телевизор. Где удастся сэкономить

Надо на чем-то экономить, чтобы приобрести то, что нужно

Купить телевизор можно, если забыть об одной популярной привычке, которая есть почти у каждого — поесть в кафе или ресторане в обед в течение понедельника-пятницы. Как будто это и не существенная трата, но в месяц можно значительно сэкономить.

Согласно предложению в Rozetka, украинцы могут купить себе популярный телевизор от Samsung с диагональю экрана в 43". Его ценник стоит в 12 тысяч гривен. Эти средства можно собрать, если прекратить покупать кофе, сэндвич, смузи, булочку, иногда фастфуд на обеде в течение почти 3 месяцев.

Сейчас на Samsung действует акция

"Телеграф" взял средний чек на перекусы в обед в городах Украины — от 150 до 250 гривен. Это вроде бы и немного, но если тратить так каждый день, когда ходите на работу, то уже за 63 рабочих дней, если в месяц вы работаете по 21 дню, это обойдется в:

150 гривен в день × 63 дней = 9 450 грн

250 гривен в день × 63 дней = 15 750 грн

Итак, чтобы купить себе телевизор, нужно в течение чуть более 2 месяцев не покупать фастфуд на работе.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, сколько нужно откладывать, чтобы купить дом у моря.