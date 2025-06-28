Нашли дома старые 5 копеек? Они сейчас могут стоить 10 тысяч гривен

Особое внимание обращайте на ребро монеты

В Украине немало уникальных монет, которые можно продать за огромную сумму. Так, например, за старую монету 5 копеек могут заплатить до 10 тысяч грн.

Об этом пишут на сайте "Монеты-ягодки". Отмечается, что стоимость монеты 5 копеек 1992 зависит от разновидности штампа и его состояния.

Поскольку 5 копеек 1992 года – это оборотная монета Украины найти действительно уникальный экземпляр сложно, но реально. Чаще встречаются монеты 1.1ААм с мелкой насечкой на ребре. Они не ценятся у коллекционеров. Внимание следует обратить на три редких разновидности 5 копеек 1992 года, цена которых может достигать 10 000 гривен.

Монету 5 копеек продают в Украине

Речь идет о 1.1ААк с крупной насечкой. Монета 5 копеек 1992 года из-за ошибки на монетном дворе получила крупную насечку на гурет (ребре). И именно такой экземпляр считается самым ценным, его можно продать за 10 тысяч гривен. Однако таких монет довольно немного в обороте.

5 копеек 1992 года 1.1ААк

Еще в какой-то мере ценной считается монета 1.1АВм, вытянутые ягоды. Нумизматы называют их "оливками". Стоимость этой монеты составляет 20 – 50 грн. А вот монету 2БАм с узким средним зубом трезубца можно продать за 2500 – 7000 грн. Эти 5 копеек чеканили на Луганском станкостроительном заводе. Обратите внимание, что на аверсе обязательно должен быть узкий средний зуб трезубца.

5 копеек 1992 1.1АВм

5 копеек 1992 года 2БАм

Напоминаем, что 50 копеек 1994 можно продать за 14 тысяч гривен. Однако эта монета в очень редко встречается в обороте.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что монету 1 гривна можно продать за 200 тысяч, но она должна иметь определенную особенность.