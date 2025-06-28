Нашли дома старые 5 копеек? Они сейчас могут стоить 10 тысяч гривен
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Особое внимание обращайте на ребро монеты
В Украине немало уникальных монет, которые можно продать за огромную сумму. Так, например, за старую монету 5 копеек могут заплатить до 10 тысяч грн.
Об этом пишут на сайте "Монеты-ягодки". Отмечается, что стоимость монеты 5 копеек 1992 зависит от разновидности штампа и его состояния.
Поскольку 5 копеек 1992 года – это оборотная монета Украины найти действительно уникальный экземпляр сложно, но реально. Чаще встречаются монеты 1.1ААм с мелкой насечкой на ребре. Они не ценятся у коллекционеров. Внимание следует обратить на три редких разновидности 5 копеек 1992 года, цена которых может достигать 10 000 гривен.
Речь идет о 1.1ААк с крупной насечкой. Монета 5 копеек 1992 года из-за ошибки на монетном дворе получила крупную насечку на гурет (ребре). И именно такой экземпляр считается самым ценным, его можно продать за 10 тысяч гривен. Однако таких монет довольно немного в обороте.
Еще в какой-то мере ценной считается монета 1.1АВм, вытянутые ягоды. Нумизматы называют их "оливками". Стоимость этой монеты составляет 20 – 50 грн. А вот монету 2БАм с узким средним зубом трезубца можно продать за 2500 – 7000 грн. Эти 5 копеек чеканили на Луганском станкостроительном заводе. Обратите внимание, что на аверсе обязательно должен быть узкий средний зуб трезубца.
Напоминаем, что 50 копеек 1994 можно продать за 14 тысяч гривен. Однако эта монета в очень редко встречается в обороте.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что монету 1 гривна можно продать за 200 тысяч, но она должна иметь определенную особенность.