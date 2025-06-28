Знайшли вдома старі 5 копійок? Вони зараз можуть коштувати 10 тисяч гривень

Особливу увагу звертайте на ребро монети

В Україні є чимала кількість унікальних монет, які можна продати за величеньку суму. Так, до прикладу, за стару монету 5 копійок можуть заплатити до 10 тисяч грн.

Про це пишуть на сайті "Монети-ягідки". Зазначається, що вартість монети 5 копійок 1992 року залежить від різновиду штампа та її стану.

Оскільки 5 копійок 1992 року — це обігова монета України знайти дійсно унікальний екземпляр складно, але реально. Найчастіше зустрічаються монети 1.1ААм з дрібною насічкою гурту. Вони не цінуються у колекціонерів. Увагу варто звернути на три рідкісні різновиди 5 копійок 1992 року, ціна яких може сягати 10 000 гривень.

Монету 5 копійок продають в Україні

Йдеться про 1.1ААк з крупною насічкою. Монета 5 копійок 1992 року через помилку на монетному дворі отримала крупну насічку на гурті (ребрі). І саме такий екземпляр вважається найціннішим, його можна продати за 10 тисяч грн. Однак таких монет доволі небагато в обігу.

5 копійок 1992 року 1.1ААк

Ще певною мірою цінною вважається монета 1.1АВм, витягнуті ягоди. Нумізмати називають їх "оливки". Вартість цієї монети становить 20 — 50 грн. А от монету 2БАм з вузьким середнім зубом тризуба можна продати за 2500 — 7000 грн. Ці 5 копійок карбували на Луганському верстатобудівному заводі. Зверніть увагу, що на аверсі обов'язково повинен бути вузький середній зуб тризуба.

5 копійок 1992 року 1.1АВм

5 копійок 1992 року 2БАм

Надаємо, що 50 копійок 1994 року можна продати за 14 тисяч гривень. Однак ця монета в край рідко зустрічається в обігу.

Раніше "Телеграф" розповідав, що монету 1 гривня можна продати аж за 200 тисяч, але вона повинна мати певну особливість.