Знайшли вдома старі 5 копійок? Вони зараз можуть коштувати 10 тисяч гривень
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Особливу увагу звертайте на ребро монети
В Україні є чимала кількість унікальних монет, які можна продати за величеньку суму. Так, до прикладу, за стару монету 5 копійок можуть заплатити до 10 тисяч грн.
Про це пишуть на сайті "Монети-ягідки". Зазначається, що вартість монети 5 копійок 1992 року залежить від різновиду штампа та її стану.
Оскільки 5 копійок 1992 року — це обігова монета України знайти дійсно унікальний екземпляр складно, але реально. Найчастіше зустрічаються монети 1.1ААм з дрібною насічкою гурту. Вони не цінуються у колекціонерів. Увагу варто звернути на три рідкісні різновиди 5 копійок 1992 року, ціна яких може сягати 10 000 гривень.
Йдеться про 1.1ААк з крупною насічкою. Монета 5 копійок 1992 року через помилку на монетному дворі отримала крупну насічку на гурті (ребрі). І саме такий екземпляр вважається найціннішим, його можна продати за 10 тисяч грн. Однак таких монет доволі небагато в обігу.
Ще певною мірою цінною вважається монета 1.1АВм, витягнуті ягоди. Нумізмати називають їх "оливки". Вартість цієї монети становить 20 — 50 грн. А от монету 2БАм з вузьким середнім зубом тризуба можна продати за 2500 — 7000 грн. Ці 5 копійок карбували на Луганському верстатобудівному заводі. Зверніть увагу, що на аверсі обов'язково повинен бути вузький середній зуб тризуба.
Надаємо, що 50 копійок 1994 року можна продати за 14 тисяч гривень. Однак ця монета в край рідко зустрічається в обігу.
Раніше "Телеграф" розповідав, що монету 1 гривня можна продати аж за 200 тисяч, але вона повинна мати певну особливість.