Проверьте кошелек: такие 50 копеек можно продать за 14 тысяч гривен (фото)

Особое внимание обращайте не только на ребро монеты

В Украине есть немало ценных уникальных монет, которые можно продать за немалые деньги. К примеру, за монету 50 копеек 1994 можно получить до 14 тысяч грн.

Об этом пишут на сайте "Монеты-ягодки". Отмечается, что стоимость монеты зависит от разновидности штампа и ее состояния.

Поскольку 50 копеек 1994 года — это оборотная монета Украины, встретить действительно уникальный экземпляр трудно, но реально. В настоящее время нумизматы высоко ценят фактически два варианта монеты. Речь идет о 1.1АГм и 1.2АЭС. Цена таких 50 копеек составляет от 2000 до 14000 грн. Другие же разновидности продают по номиналу или до 50 грн.

Монета 50 копеек может стоить до 14 тысяч

Уникальные монеты 50 копеек

1.1АГм, трапеции. Такая монета имеет маленькие отверстия в нижней части трезубца, промежутки между листком и отростком в форме трапеций и на ребре мелкие насечки. Ее стоимость колеблется от 2 тысяч до 4 тысяч гривен.

50 копеек 1.1АГм

1.2АЕс, 8 насечек. Эта монета имеет маленькие отверстия в нижней части трезубца, в гроздях №1, 7, 8 хвостик не примыкает к ягоде и на гурте есть 8 насечек. Ее цена составляет 6000 – 14000 грн.

50 копеек 1.2АЭс

По данным портала, сейчас известно о 10 монетах 50 копеек редкой разновидности 1.2АЭс, однако их якобы нет в обороте. Такие экземпляры входят в коллекцию нумизматов. Однако если все же появляется уникальная монета, ее можно продать дороже 14 тысяч, ведь в 2022 за одну из монет выторговали 20 тысяч.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что за одну гривну монетой можно получить до 200 тысяч. Уже известно, какие особенности она имеет.