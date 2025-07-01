Уже этим летом сможете отдохнуть в пансионате и даже ночевать в люксе, если забудете об одной привычке

Для этого уже и не так много нужно

Лето — это период отпусков, когда большинство выбирает где им отдохнуть. Однако все мечты могут оборваться на этапе прейскуранта. Чтобы не оказаться в такой ситуации и не просидеть весь отпуск дома, нужно заранее отложить денег и знать, где вы проведете свои каникулы.

Если в течение менее двух месяцев не покупать ежедневно кофе и сигареты, то можно поехать в пансионат в Трускавце и ночевать в люксе. "Телеграф" расскажет, сколько для него нужно сэкономить.

Номер люкс на сайте пансионата Ориана на 1 июля стоит 1820 гривен за одного человека. За 5 дней нужно будет заплатить 9100 гривен.

Сколько стоит отдохнуть в Трускавце?

Чашка кофе в среднем стоит от 50 гривен. Если предположить, что человек покупает один кофе каждый день, то за месяц это обходится примерно в 1500 гривен. Если в эту привычку будет входить еще курение, когда самые популярные сигареты, например, Camel стоят 135 гривен, согласно предложению в "АТБ", то в месяц на этом еще дополнительно можно сэкономить до 4050 гривен. Соответственно, за 30 дней вылетает 5550 гривен.

За 2 месяца, когда человек не будет курить и не будет пить кофе в кафе каждый день, можно собрать 11 100 гривен. Этого хватит для оплаты номера в пансионате даже на 6 дней.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, сколько нужно откладывать, чтобы купить дом у моря.