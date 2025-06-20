Всего по 40 гривен в день, и дом у моря ваш. Сколько нужно откладывать

Накапливать придется долго

Если ежедневно откладывать примерно по 40 гривен, то на пенсии можно будет отдыхать в собственном доме у моря. Хотя откладывать понадобится достаточно долго, но если это ваша мечта, то она того стоит.

"Телеграф" проанализировал, по какой комфортной сумме можно откладывать в день или в месяц, чтобы на пенсии приобрести себе маленький дом, например, в Одесской области. Поискав на сайте "OLX", мы нашли домик в 30 метров квадратных на причале за 542 350 гривен.

У моря можно купить маленький дом

У моря можно купить маленький дом

Чтобы купить его, нужно делать ежедневные сбережения в размере 37,18 гривны (например, приблизительная стоимость кофе). За 365 дней можно насобирать 13 570 гривен. Если поддерживать эту привычку в течение 40 лет, то есть начать откладывать с 20 и завершить в 60 лет, то сумма накопления составит 542 800 гривен.

Если переводить 542 350 гривен в доллары, то сейчас это 13 000 долларов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, сколько насобирается долларов, если начать откладывать с 20 лет Сумма точно будет составлять более десяти тысяч долларов.