Вже цього літа зможете відпочити в пансіонаті і навіть ночувати в люксі, якщо забудете про одну звичку

Для цього вже і не так багато потрібно

Літо — це період відпусток, коли більшість обирає де їм відпочити. Однак усі мрії можуть обірватись на етапі прейскуранта. Щоб не опинитися в такій ситуації й не просидіти всю відпустку вдома, потрібно заздалегідь відкласти грошей і знати, де ви проведете свої канікули.

Якщо протягом менше як двох місяців не купувати щодня каву та цигарки, то можна поїхати в пансіонат в Трускавці й ночувати в люксі. "Телеграф" розповість, скільки для нього потрібно зекономити.

Номер люкс на сайті пансіонату Оріана на 1 липня коштує 1820 гривень за одну особу. За 5 днів потрібно буде заплати 9100 гривень.

Скільки коштує відпочити в пансіонаті в Трускавці

Чашка кави в середньому коштує від 50 гривень. Якщо припустити, що людина купує одну каву щодня, то за місяць це обходиться у приблизно 1500 гривень. Якщо в цю звичку входитиме ще куріння, коли найпопулярніші цигарки, наприклад, Camel коштують 135 гривень, згідно з пропозицією в "АТБ", то в місяць на цьому ще додатково можна заощадити до 4050 гривень. Відповідно за 30 днів вилітає 5550 гривень.

Тож, за 2 місяці, коли людина не куритиме та не питиме каву в кав'ярнях щодня, можна назбирати 11 100 гривень. Цього вистачить на оплату номера в пансіонаті навіть на 6 днів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, скільки потрібно відкладати, щоб купити будинок біля моря.