Простой финансовый план, как за 6, 9 или 12 месяцев стать владельцем новеньких Apple Watch

Немножко усилий и часы ваши

Новые часы Apple Watch можно купить без кредитов и долгов. Для этого нужно лишь откладывать ежемесячно комфортную сумму.

"Телеграф" просчитал, сколько денег нужно откладывать каждые 30 дней, чтобы позволить себе эти новенькие часы. Сейчас стоимость популярных Apple Watch Series 10 составляет 22 299 гривен, согласно предложению в "Цитрус". Это достаточно серьезная сумма для большинства украинцев, однако ее реально накопить в короткие сроки при условии регулярных отложений.

Часы Apple Watch Series 10

Как накопить на Apple Watch Series 10

Вариант 1 – за 6 месяцев:

Чтобы собрать необходимую сумму за полгода, нужно ежемесячно откладывать около 3 716 гривен или почти 90 долларов.

Вариант 2 – за 9 месяцев:

Если растянуть этот процесс накопления на 9 месяцев, то ежемесячный "взнос" составит около 2477 гривен, то есть около 60 долларов.

Вариант 3 – за 12 месяцев:

При годовом плане сбережений достаточно откладывать по 1858 гривен или 45 долларов в месяц.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, можно ли купить MacBook, если отказаться от одной ежедневной покупки.