Эту вещь покупают часто, но используют слишком редко. Какую покупку лучше обдумать

Некоторые из этих покупок почти сразу прячутся в шкаф

Есть покупки, над которыми 100 раз лучше подумать, прежде чем приобрести. Ведь большинство из них используется 1 раз – блендеры, сушилки для овощей, абонементы в спортзал.

Однако есть еще одна крайне сомнительная инвестиция – спортинвентарь домой. Это могут быть гантели, резинки для фитнеса и даже беговая дорожка. В Rozetka мы нашли цены на наиболее популярные товары.

Что чаще покупают

Гантели

Гантели 20 кг – 798 гривен;

Комплект Neo Sport 2×8,5 кг – 1549 гривен;

Гантеля с регулируемым весом 5-40 кг – 11 499 гривен.

Фитнес-резинки

Набор 5 шт EasyFit — 355 гривен;

Набор 4 шт резиновых петли-эспандеров 2-65 кг 1299 гривен;

Резиновая петля-эспандер 15-45 кг — 425 гривен.

Девушка занимается спортом

Беговая дорожка

Беговая дорожка электрическая WCG-H101 – 10 498 гривен;

Беговая дорожка TECOFIT Treadmill FN-600 – 14 999 гривен;

Беговая дорожка FitLogic T102E – 12 317 гривен.

Итак, есть те спорттовары, которые стоят недорого и, на первый взгляд, станут хорошим мотиватором и стартом для домашнего спорта. Однако есть те, что продаются по 10, 15 и выше тысяч гривен и будет жаль, если после 2-3 использований просто забыть о своей покупке. Поэтому перед тем, как покупать что-то дорогое из спортинвентаря, лучше подумать, точно ли вам хватит силы воли, чтобы заниматься дома.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что вы сможете купить телефон Сяоми уже в этом месяце, если откажетесь от этих "маленьких радостей".