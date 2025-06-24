Не тратьте на масло по 120 гривен. Ему есть замена в три раза дешевле

Альтернативные продукты могут быть как более дорогими, так и более дешевыми

Цены на молочные продукты в Украине высоки и не каждому сыр, молоко или масло по карману. Но, чтобы не терять питательные вещества, можно покупать альтернативные продукты.

В июне 2025 года средняя цена пачки масла в 200 грамм составляет от 111,45 до 117,25 гривны. В мае стоимость стартовала от 104,81-117,11 гривны, говорится в Министерстве финансов Украины.

Как за месяц изменилась средняя цена на популярные марки масла

Полезные заменители масла

Оливковое масло. Идеальна для салатов и блюд без термической обработки. Богата омега-3 и антиоксидантами. Дешевую бутылку в 250 мл в "АТБ" можно взять за 157,80 гривны.

Идеальна для салатов и блюд без термической обработки. Богата омега-3 и антиоксидантами. Дешевую бутылку в 250 мл в "АТБ" можно взять за 157,80 гривны. Авокадо. Из него можно сделать пюре и намазать на тост суперфуд в чистом виде. Полезны жиры, клетчатка и витамины. Наиболее выгодная цена на него у "АТБ" составляет 169,95 гривны за кило. Но ведь нам нужен один.

Из него можно сделать пюре и намазать на тост суперфуд в чистом виде. Полезны жиры, клетчатка и витамины. Наиболее выгодная цена на него у "АТБ" составляет 169,95 гривны за кило. Но ведь нам нужен один. Хумус или ореховые пасты – источник белка и жиров. Самый дешевый 220-граммовый хумус у "АТБ" можно купить за 47,90 гривны, а 350-граммовую ореховую пасту — 120,30 гривен.

источник белка и жиров. Самый дешевый 220-граммовый хумус у "АТБ" можно купить за 47,90 гривны, а 350-граммовую ореховую пасту — 120,30 гривен. Крем-творог или греческий йогурт. Для бутербродов или выпечки – более легкие и менее жирные варианты. Первый продукт (125 граммов) по самой низкой цене в "АТБ" можно купить за 90,80 гривен, а второй (230 граммов) — 41,90 гривны.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какая есть полезная и более дешевая альтернатива орехам.