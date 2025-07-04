Заплатите меньше, а пасты получите больше. Чем дешевым можно заменить Nutella

Вам удастся немножко сэкономить, если вместо нутеллы купите шоколадные пасты другого производителя

Nutella — удовольствие не из дешевых. Цена за 500-граммовую банку может достигать почти 300 гривен без акции. Если она вам не по карману, то есть другие пасты, которые также будут вкусными и немножко дешевле.

Сейчас полукилограммовая бутылка ореховой пасты стоит 259 гривен, но это по акции. Такая цена есть в Сільпо.

Сколько стоит 500 граммов Nutella в Сильпо.

Какую пасту можно купить вместо Nutella и немного сэкономить

Согласно предложениям в Сільпо, более выгодный продукт можно взять за 195 гривен. В бутылке Pralinutta с орехом 750 граммов.

Еще можно заменить ореховой какао пастой Metro Chef. За 200 граммов нужно будет заплатить 99,90 гривны, а 750 граммов будут стоить 239,90 гривны.

Кроме того, остановить свой выбор можно на шоколадной пасте Millennium Very Peri. За 360 граммов заплатите 178,09 гривны.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, чем более дешевым можно заменить популярный продукт — орехи. Среди альтернатив вы найдете не только семена подсолнуха.