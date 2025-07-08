Не покупайте кофе дважды в день - и кофемашина ваша. За сколько удастся собрать средства

Просмотрите свои расходы

Любители кофе тратят на напиток десятки гривен ежедневно, не замечая, как из кармана исчезают большие суммы. Если сэкономить эти средства, то можно приобрести собственную кофемашину.

Сейчас популярная кофемашина стоит почти 24 тысячи гривен. Согласно предложению на Rozetka.

Кофемашина

Ее можно купить, если вы ежедневно не будете тратить средства на 2 кофе в кафе.

Представим, что вы ежедневно покупаете две порции кофе по 50 гривен – это 100 гривен в день. Если отказаться от этого удовольствия или хотя бы временно сократить его, то экономия на кофе становится очень ощутимой. За один месяц сэкономленная сумма выходит в 3 тысячи гривен, а 24 тысячи гривен удастся собрать за 8 месяцев.

Таким образом вы сможете наслаждаться кофе дома и цена на него будет значительно меньше. Кроме того, вы будете самостоятельно контролировать качество зерна, интенсивность вкуса и даже создавать новые рецепты.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что сможете обновить мебель в спальне уже скоро, если будете соблюдать одну привычку, которая немного сократит ваш бюджет на месяц.