Недостаточно отказаться от кофе или такси. На чем можно сэкономить до 670 долларов

Эти расходы кажутся мелкими

Часто мы привыкаем искать экономию в очевидных вещах — отказываемся от кофе на вынос, реже ездим на такси, отменяем лишние подписки. Но даже после всего этого деньги "исчезают" и накопить их так и не удается.

Если более детально пересмотреть свои расходы, то вы найдете неочевидные и нестандартные покупки, на которых можно сэкономить деньжат. Это передает "Телеграф".

Что стоит пересмотреть

Косметика "про запас" . Кремы, маски, помады и средства, которые покупаются "на будущее", часто так и остаются на полках. В результате — до $20-30 ежемесячно, вероятно, просто уходят в ящик;

. Кремы, маски, помады и средства, которые покупаются "на будущее", часто так и остаются на полках. В результате — до $20-30 ежемесячно, вероятно, просто уходят в ящик; Мелочи для уюта . Аромасвечи, салфетки с принтом, ароматизаторы для дома — приятно, но не обязательно. Часто эти покупки эмоциональные. "Плюсом" еще где-то 15 долларов в месяц;

. Аромасвечи, салфетки с принтом, ароматизаторы для дома — приятно, но не обязательно. Часто эти покупки эмоциональные. "Плюсом" еще где-то 15 долларов в месяц; Стирка "трех футболок" . Включать стиральную машину на несколько вещей — нерационально. Лишние расходы на воду и электричество могут "съесть" до 5 долларов в месяц;

. Включать стиральную машину на несколько вещей — нерационально. Лишние расходы на воду и электричество могут "съесть" до 5 долларов в месяц; Курьер до двери. От обычной доставки в отделение, это может быть дороже на 1-2 доллара. Если вы заказываете хотя бы дважды в месяц — то это уже 2-4 доллара;

От обычной доставки в отделение, это может быть дороже на 1-2 доллара. Если вы заказываете хотя бы дважды в месяц — то это уже 2-4 доллара; Комиссии банков или ненужные карты. Многие имеют дополнительные банковские карты, которые не используют, но платят за их обслуживание. Даже 1-2 доллара в месяц — это уже до 24 долларов в год.

Так что, если сэкономить на этих вещах, в год можно получить до 670 долларов.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, за сколько удастся собрать средства на кофемашину.