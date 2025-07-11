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Недостаточно отказаться от кофе или такси. На чем можно сэкономить до 670 долларов

Автор
Марина Бондаренко
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На чем можно сэкономить Новость обновлена 11 июля 2025, 16:19
На чем можно сэкономить. Фото Открытые источники

Эти расходы кажутся мелкими

Часто мы привыкаем искать экономию в очевидных вещах — отказываемся от кофе на вынос, реже ездим на такси, отменяем лишние подписки. Но даже после всего этого деньги "исчезают" и накопить их так и не удается.

Если более детально пересмотреть свои расходы, то вы найдете неочевидные и нестандартные покупки, на которых можно сэкономить деньжат. Это передает "Телеграф".

Что стоит пересмотреть

  • Косметика "про запас". Кремы, маски, помады и средства, которые покупаются "на будущее", часто так и остаются на полках. В результате — до $20-30 ежемесячно, вероятно, просто уходят в ящик;
  • Мелочи для уюта. Аромасвечи, салфетки с принтом, ароматизаторы для дома — приятно, но не обязательно. Часто эти покупки эмоциональные. "Плюсом" еще где-то 15 долларов в месяц;
  • Стирка "трех футболок". Включать стиральную машину на несколько вещей — нерационально. Лишние расходы на воду и электричество могут "съесть" до 5 долларов в месяц;
  • Курьер до двери. От обычной доставки в отделение, это может быть дороже на 1-2 доллара. Если вы заказываете хотя бы дважды в месяц — то это уже 2-4 доллара;
  • Комиссии банков или ненужные карты. Многие имеют дополнительные банковские карты, которые не используют, но платят за их обслуживание. Даже 1-2 доллара в месяц — это уже до 24 долларов в год.

Так что, если сэкономить на этих вещах, в год можно получить до 670 долларов.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, за сколько удастся собрать средства на кофемашину.

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