Три месяца экономии и пылесос ваш. О чем стоит забыть

Эту привычку можно ненадолго отодвинуть на задний план

Чтобы купить пылесос, который не был предусмотрен в вашем бюджете или вы не можете отдать сразу полную сумму, нужно откладывать средства или на чем-то экономить, например на сладостях.

В настоящее время на Rozetka есть хорошая акция на пылесос от KARCHER. Его обычная цена 8599 гривен, но сейчас ценник опустился почти до 5 тысяч гривен.

Сколько стоит пылесос

Эту сумму можно собрать за три месяца, если ежедневно откладывать 50 гривен, которые обычно тратятся на сладости — плитку шоколада, газировку, круассан или другое "лакомство на ходу".

Чтобы процесс был наглядным, достаточно найти отдельную банку или коробку, куда ежедневно будешь бросать те же 50 гривен. Через сто дней в ней будет ровно столько, сколько стоит обычный пылесос среднего класса.

Кроме того, методом экономии можно купить робот-пылесос за 4500 гривен. Но откладывать придется вдвое дольше – шесть месяцев.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что если вы забудете об одной ежедневной привычке, то уже меньше чем через пол года вы сможете купить новенький холодильник за 18 тысяч гривен.