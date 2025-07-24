Без стресса и нагрузки на бюджет. Как собрать деньжат на дайсон
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Все зависит от вашего бюджета
Фэн Dyson – для кого-то мечта, но цена в 25 000 гривен может казаться заоблачной. Его можно купить, если достаточно грамотно подойти к распределению своего бюджета.
Откладывать на дорогую вещь можно постепенно без радикальных ограничений в повседневных затратах. Как собрать 25 тысяч на дайсон, поделился "Телеграф".
Теперь цена на популярный фен Dyson на Rozetka составляет 24 990 гривен. Он имеется в четырех цветах, кроме синего.
Как собрать средства
Откладывать 10% от зарплаты
Такая сумма не создает сильной нагрузки и одновременно помогает постепенно добиться цели. К примеру, имея доход в 15 000 гривен, ежемесячное сбережение 1 500 гривен позволит собрать нужную сумму примерно за 17 месяцев.
Если заработок разрешает, можно увеличить сумму сбережения. При доходе 25 000 гривен и ежемесячном отложении 2 500 гривен на фен Dyson, мечта станет реальностью уже через 10 месяцев.
Кроме того, можно будет откладывать и премии, если они будут.
А чтобы легче контролировать прогресс и не тратить сэкономленное, лучше класть эти средства в отдельную коробку или банку.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как через три месяца купить пылесос.