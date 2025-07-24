Без стресса и нагрузки на бюджет. Как собрать деньжат на дайсон

Все зависит от вашего бюджета

Фэн Dyson – для кого-то мечта, но цена в 25 000 гривен может казаться заоблачной. Его можно купить, если достаточно грамотно подойти к распределению своего бюджета.

Откладывать на дорогую вещь можно постепенно без радикальных ограничений в повседневных затратах. Как собрать 25 тысяч на дайсон, поделился "Телеграф".

Теперь цена на популярный фен Dyson на Rozetka составляет 24 990 гривен. Он имеется в четырех цветах, кроме синего.

Сколько стоит Dyson

Как собрать средства

Откладывать 10% от зарплаты

Такая сумма не создает сильной нагрузки и одновременно помогает постепенно добиться цели. К примеру, имея доход в 15 000 гривен, ежемесячное сбережение 1 500 гривен позволит собрать нужную сумму примерно за 17 месяцев.

Если заработок разрешает, можно увеличить сумму сбережения. При доходе 25 000 гривен и ежемесячном отложении 2 500 гривен на фен Dyson, мечта станет реальностью уже через 10 месяцев.

Кроме того, можно будет откладывать и премии, если они будут.

А чтобы легче контролировать прогресс и не тратить сэкономленное, лучше класть эти средства в отдельную коробку или банку.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как через три месяца купить пылесос.