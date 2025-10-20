Гривне приготовиться? НБУ сменил курс доллара после слухов о требовании МВФ

Публикация Bloomberg спровоцировала панику на межбанке

По итогам сегодняшней торговли на межбанковском валютном рынке Национальный банк повысил официальный курс доллара с 41,7308 грн/$ до 41,7565 грн/$ на 21 октября 2025 года, о чем сообщается на его официальном сайте.

Что нужно знать:

Нацбанк повысил курс доллара и снизил курс евро на 21 октября 2025 года

На американскую валюту вырос спрос на межбанковском рынке

Торги были нервными из-за информации о требовании МВФ касательно девальвации гривны

Банковские дилеры сообщили "Телеграфу" об увеличении спроса на американскую валюту и нервную атмосферу на межбанке из-за недавней информации от Bloomberg о требовании МВФ о девальвации гривны для покрытия дефицита бюджета во время переговоров о новой кредитной программе для Украины на $8 млрд.

В понедельник, 20 октября, валютная торговля на основной площадке межбанка Bloomberg начиналась с 41,7755 грн/$, на пиках спроса курс сделок поднимался до 41,8150 грн/$ и проваливался до 41,6810 грн/$ на его спаде. А закончились торги на уровне 41,7100 грн/$.

По итогам сегодняшних торгов на Bloomberg всего наторговали на $215,95 млн, что на 16,6% больше объема пятницы, 17 октября ($185,2 млн), и на 37,7% больше объема в прошлый понедельник, 13 октября ($156,9 млн). Это доказывает рост спроса на американскую валюту.

В то же время Нацбанк сегодня уменьшил официальный курс гривна/евро с 48,7624 грн/€ до 48,6630 грн/€, чего удалось достичь благодаря уменьшению среднего мирового курса в паре евро/доллар с до пятничных 1,7 до 1,66.

Курс валют

Средний наличный курс доллара в кассах банков сегодня вырос с 41,93 грн/$ до 41,95 грн/$, а максимальный с 42,25 грн/$ до 42,30 грн/$, который ставил запорожский МетаБанк.

Средняя цена наличного евро уменьшилась с 49,18 грн/€ до 49,09 грн/€, а максимальная — с 49,50 грн/€ до 49,40 грн/€, которую установил черниговский Поликомбанк.

