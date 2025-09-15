Доллар достигнет пика? Какие прогнозы на курс в 2026 году, рассказал Гетманцев

Курс зависит не только от резервов НБУ

Прогноз курса гривны на следующий 2026 год очень беспокоит украинцев. Ведь по некоторым данным он может достичь 46 гривен за доллар, однако есть и позитивные ожидания.

Об этом рассказал в интервью РБК-Украина председатель комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Рады Данил Гетманцев. По его словам, прогноз курса пока достаточно положительный, но он зависит от многих факторов.

Гетманцев подчеркнул, что в бюджетной декларации заложен среднегодовой курс 44,7 гривны за доллар. Благодаря достаточно большим резервам Национального банка (НБУ) прогнозы на 2026 год положительные.

В то же время существуют проблемы с торговым балансом, но они компенсируются международной помощью. От нее курс зависит больше всего, по словам главы комитета по вопросам финансов.

"Если будут проблемы с международной помощью, то будут и проблемы с курсом. Но пока такие риски не высоки", — подчеркнул Гетманцев.

Текущий курс гривны

По состоянию на утро 15 сентября, по данным портала Минфина, курс составляет 41,15-41,55 грн/доллар на международном банке и 41,2-41,28 грн/доллар на наличном рынке. Однако уже в 2026 году он может вырасти на три единицы, вплоть до 44 гривен за доллар. Пока стремительный рост не фиксируется.

Курс доллара 15 сентября

