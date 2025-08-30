Эти три знаковых места Карпат можно увидеть за один день (фото, видео)

Куда отправиться в Карпаты на выходные? Идеальный маршрут для тура или самостоятельной поездки

Курорты с целебной водой, высокие горы, долины — преимущества Карпатского региона трудно перечислить. Однако среди всеобщей красоты три места отличаются особым вниманием туристов. Увидеть их можно в один день. Это водопад Шипот, озеро Синевир и поселок Колочава. Если посещать эти места именно в таком порядке, получится хороший маршрут.

Водопад Шипот

Многокаскадный водопад высотой около 14 метров, расположенный у подножия горы Гемба в Закарпатской области. Шипотом его назвали за особый звук — издалека шум фонтана слышится как шепот. Как и многие естественные чудеса, водопад Шипот имеет свою легенду о несчастливой любви Ивана и Марички, которых разлучили ее родители. До ближайшего села Пилипец – 6 километров. От водопада до Синевира около 30 км.

Стоимость входных билетов:

Для взрослых — 20 грн.

Для учеников, студентов – 10 грн.

Озеро Синевир

Озеро Синевир или Морское око является самым большим и глубоким высокогорным озером Украины. Расположенное на высоте в тысячу метров над уровнем моря, оно образовалось более 10 тысяч лет назад. Вода здесь очень холодная, а глубина – до 22 метров. Купаться в Синевире нельзя. Название "Морской глаз" озеро получило из-за островка, который как зрачок находится посередине.

Озеро Синевир

Стоимость входных билетов:

Для взрослых — 60 грн.

Для учеников, студентов – 30 грн.

Рядом с Синевиром расположен реабилитационный центр бурого медведя, экопарк "Долина Волков", Синевирский перевал, откуда открывается невероятный пейзаж.

Поселок Колочава

Колочава — самое большое село Верховины в Закарпатье, известное как "село 10 музеев". Здесь можно увидеть скансен "Старое село", музей в деревянной церкви XVIII века, экспозиции о бокорашах, узкоколейке и линии Арпада. Весной Колочава превращается в "Долину крокусов". Доехать до Колочавы можно из Ужгорода, Воловца, Хуста, Мукачево. От Колочавы до Синевира около 30 км, а до Шипота – 60 км.

Панорама Колочавы/Фото: Farernik

Долина крокусов в Колочаве

