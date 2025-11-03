Укр

Эти 5 привычек обрекают вас на нищету: финансовый советник назвал их

Елена Руденко
Иногда люди сами вредят своим финансам

Большинство украинцев оценивают свое материальное положение как "хватает на питание и вещи первой необходимости". Однако некоторые привычки могут загнать в бедность даже людей с нормальным доходом.

Их в блицинтервью "Телеграфу" назвал независимый финансовый советник, кандидат юридических наук, спикер Genius Алексей Драчов: Как выбраться из долгов и куда можно вложить 10 тысяч гривен

По его словам, обеспеченный человек — это тот, у которого Доходы — расходы = всегда остаются в плюсе и у него растет личный/семейный капитал. Однако даже зарабатывая выше среднего, можно своими руками подрывать свое благосостояние. Драчов назвал пять привычек, обрекающих человека на бедность:

  • Тратить деньги еще до того, как они поступают на счет
  • Тратить больше чем зарабатываешь
  • Не иметь финансовых целей
  • Перекладывать ответственность на других (это все государство, близкие, работодатель, окружение и т.д.)
  • Гоняться за волшебной таблеткой (казино, лото, проекты с МЕГА прибылью 100% годовых и т.д.)

Ранее "Телеграф" рассказывал, кто в Украине зарабатывает более 100 тысяч в месяц. Высокие выплаты обычно получают на руководящих должностях, но есть и исключения.

