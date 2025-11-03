Эти 5 привычек обрекают вас на нищету: финансовый советник назвал их
-
-
Иногда люди сами вредят своим финансам
Большинство украинцев оценивают свое материальное положение как "хватает на питание и вещи первой необходимости". Однако некоторые привычки могут загнать в бедность даже людей с нормальным доходом.
Их в блицинтервью "Телеграфу" назвал независимый финансовый советник, кандидат юридических наук, спикер Genius Алексей Драчов: Как выбраться из долгов и куда можно вложить 10 тысяч гривен
По его словам, обеспеченный человек — это тот, у которого Доходы — расходы = всегда остаются в плюсе и у него растет личный/семейный капитал. Однако даже зарабатывая выше среднего, можно своими руками подрывать свое благосостояние. Драчов назвал пять привычек, обрекающих человека на бедность:
- Тратить деньги еще до того, как они поступают на счет
- Тратить больше чем зарабатываешь
- Не иметь финансовых целей
- Перекладывать ответственность на других (это все государство, близкие, работодатель, окружение и т.д.)
- Гоняться за волшебной таблеткой (казино, лото, проекты с МЕГА прибылью 100% годовых и т.д.)
