Эти 5 привычек обрекают вас на нищету: финансовый советник назвал их

Иногда люди сами вредят своим финансам

Большинство украинцев оценивают свое материальное положение как "хватает на питание и вещи первой необходимости". Однако некоторые привычки могут загнать в бедность даже людей с нормальным доходом.

Их в блицинтервью "Телеграфу" назвал независимый финансовый советник, кандидат юридических наук, спикер Genius Алексей Драчов: Как выбраться из долгов и куда можно вложить 10 тысяч гривен

По его словам, обеспеченный человек — это тот, у которого Доходы — расходы = всегда остаются в плюсе и у него растет личный/семейный капитал. Однако даже зарабатывая выше среднего, можно своими руками подрывать свое благосостояние. Драчов назвал пять привычек, обрекающих человека на бедность:

Тратить деньги еще до того, как они поступают на счет

Тратить больше чем зарабатываешь

Не иметь финансовых целей

Перекладывать ответственность на других (это все государство, близкие, работодатель, окружение и т.д.)

Гоняться за волшебной таблеткой (казино, лото, проекты с МЕГА прибылью 100% годовых и т.д.)

