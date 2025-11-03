Ці 5 звичок прирікають вас на злидні: фінансовий радник назвав їх

Інколи люди самі шкодять своїм фінансам

Більшість українців оцінюють своє матеріальне становище як "вистачає на харчування та речі першої необхідності". Проте деякі звички можуть загнати у злидні навіть людей з нормальним доходом.

Їх в бліцінтерв'ю "Телеграфу" назвав незалежний фінансовий радник, кандидат юридичних наук, спікер Genius Олексій Драчов: Як вибратися з боргів та куди можна вкласти 10 тисяч гривень

За його словами, забезпечена людина — це та, в якої Доходи — Витрати = завжди залишаються в плюсі й в неї росте особистий/сімейний капітал. Проте навіть заробляючи вище середнього, можна власними руками підривати свій добробут. Драчов назвав п'ять звичок, що прирікають людину на бідність:

Витрачати гроші ще до того як вони надходять на рахунок

Витрачати більше ніж заробляєш.

Не мати фінансових цілей.

Перекладати відповідальність на інших (це все держава, близькі, роботодавець, оточення тощо)

Ганятися за чарівною пігулкою (казино, лото, проєкти з МЕГА прибутком 100% річних і таке інше)

Раніше "Телеграф" розповідав, хто в Україні заробляє понад 100 тисяч на місяць. Високі виплати зазвичай отримують на керівних посадах, але є й винятки.