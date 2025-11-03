Ці 5 звичок прирікають вас на злидні: фінансовий радник назвав їх
Інколи люди самі шкодять своїм фінансам
Більшість українців оцінюють своє матеріальне становище як "вистачає на харчування та речі першої необхідності". Проте деякі звички можуть загнати у злидні навіть людей з нормальним доходом.
За його словами, забезпечена людина — це та, в якої Доходи — Витрати = завжди залишаються в плюсі й в неї росте особистий/сімейний капітал. Проте навіть заробляючи вище середнього, можна власними руками підривати свій добробут. Драчов назвав п'ять звичок, що прирікають людину на бідність:
- Витрачати гроші ще до того як вони надходять на рахунок
- Витрачати більше ніж заробляєш.
- Не мати фінансових цілей.
- Перекладати відповідальність на інших (це все держава, близькі, роботодавець, оточення тощо)
- Ганятися за чарівною пігулкою (казино, лото, проєкти з МЕГА прибутком 100% річних і таке інше)
