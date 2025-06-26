Хватает только на продукты? Как украинцы оценивают свое материальное положение (исследование)

Более 14% опрошенных указали, что вынуждены экономить на питании

В июне украинцев опросили язык общения дома, оценку материального положения и социально-демографические характеристики. Исследование охватило респондентов по всей стране, за исключением зон боевых действий и временно оккупированных территорий.

Такие результаты собраны в июньском "Барометре общественных настроений", подготовленном Институтом стратегических исследований и прогнозов "Янус" в сотрудничестве с центром SOCIS. "Телеграф" публикует его результаты.

Подавляющее большинство опрошенных — 53,9% — заявили, что дома говорят исключительно на украинском языке. Еще 31,9% сочетают украинский и русский, а 13,4% пользуются только русским. Еще 0,8% выбрали другие варианты, а 0% отказались отвечать.

На каком языке украинцы говорят дома, исследование

Самая распространенная оценка материального положения – "хватает на питание и вещи первой необходимости", ее избрали 40,7% респондентов. Еще 29,2% говорят, что хватает только на базовые нужды и оплату коммуналки. 14,2% вынуждены экономить даже на еде. Тех, кто может позволить себе любые покупки, включая квартиру или автомобиль, — всего 1,4%.

Более 14% украинцев вынуждены экономить на питании

В выборке приняли участие 2000 респондентов от 18 лет. Опрос проводился с 6 по 11 июня методом личного интервью face-to-face с использованием планшетов (CAPI). Статистическая погрешность не превышает ±2,6%. Опрос не охватывал Крым, Луганскую область, оккупированные территории, а также районы, где ведутся активные боевые действия. Выборка приближена к репрезентативной по возрасту, полу, регионам и типу населенного пункта с учетом ВПЛ и граждан за границей.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что большинство украинцев готовы рассматривать компромиссы ради прекращения войны, однако имеют пределы уступок. В июне 2025 года центр SOCIS провел опрос, чтобы выяснить отношение граждан к возможным условиям мира, дальнейшему развитию войны, внешнеполитической ориентации страны и поддержанию вступления в ЕС и НАТО.