Новые 2000 гривен в сентябре не будут принимать платежные терминалы и банкоматы. Есть нюанс

Подробного описания купюры еще нет у банков и небанковских банков

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Недавно презентованная Нацбанком новая купюра номиналом 2000 гривен с портретом Василия Стуса, которая должна войти в денежное обращение Украины с 4 сентября 2026 года, будет не сразу приниматься всеми платежными терминалами и банкоматами в нашем государстве. В лучшем случае это произойдет в декабре.

Об этом "Телеграфу" сообщили участники платежного рынка.

Финансисты не советуют украинцам, которые получат новенькие 2-тысячные денежки, осенью сразу совать их в купюроприемники платежных терминалов, где они привыкли пополнять свои карты или платить за коммуналку. Не рекомендуется их заталкивать и в банкоматы с приемником банкнот.

Новая купюра номиналом 2000 грн

Частенько эти аппараты то и дело будут выплевывать новую купюру. Но пугаться тоже не следует. Это не значит, что 2000-гривневые банкноты поддельные. Нет, с ними будет все хорошо. Банки и небанковские учреждения могут не успеть перепрограммировать все купюроприемники и установить новое программное обеспечение в платежные терминалы и банкоматы. И неофициально уже предупреждают об этом.

На словах нацбанковцы обещают помочь банкам, платежным операторам и инкассаторам. Но пока эта помощь, которую следует считать стандартной техподдержкой изготовителя, не оказывается повсеместно. Это только разговоры.

Поэтому сначала новыми деньгами будут пользоваться преимущественно в кассах (банков, магазинов) и на рынках, без привычной аппаратуры, которую следует перенастраивать.

Опрошенные банки и небанковские финучреждения сообщили "Телеграфу", что еще не получали от НБУ детального описания (со всеми техническими особенностями) купюры номиналом 2000 гривен.

"Нацбанковцы все держали в секрете, мало кто знал, что именно сейчас появится новая банкнота. Зачем — непонятно. Чтобы не провоцировать негативные инфляционные ожидания или просто для шоу/пиара. Для нас же это не спектакль, а работа, когда нужно переоборудовать много аппаратов, чтобы те могли принимать и выдавать людям эти 2000 гривен. Что требует времени, особенно в военный период, когда очень не хватает технических специалистов и есть проблемные территории. Думаю, что получим от НБУ все технические параметры новой купюры только в сентябре, тогда и сможем с этим работать», – пояснил источник.

Даже на сайте Нацбанка в разделе, посвященном гривневым банкнотам, до сих пор нет описания купюры 2000 гривен, последней идет 1000-гривневая с портретом Владимира Вернадского.

Описания новой купюры на сайте Нацбанка нет. Есть только описание 1000-гривневой. Скриншот с сайта НБУ

Это трудно понять. Ведь после официальной презентации никакой тайны в новой банкноте нет, а ее производитель (Нацбанк) имеет полное описание 2000 гривен. И как регулятор должен быть заинтересован, чтобы люди максимально широко пользовались новыми купюрами с первых дней введения. Иное негативно характеризует не только финансовую инфраструктуру, но и сам НБУ.

Хотя полного официального описания со всеми техническими мелочами нет, финансисты имеют какие-то обрывки информации и понимают будущий фронт работ.

"Насколько мне известно, банкнота в 2000 гривен на 6 мм длиннее тысячной. То есть не все действующие купюрники в терминалах смогут ее сразу принимать. Требуется переоборудование. Но пока мы не получим образцов, ничего делать не можем. Нужно получить образцы 2000 гривен, отправить их производителям техники, они сделают соответствующую перепрошивку, а мы за нее заплатим $10 на каждом терминале. Тогда физически начнем обновление. На это необходимо как минимум три месяца", — уточнил "Телеграфу" осведомленный представитель платежного рынка.

То же самое должны сделать и банки, обслуживающие банкоматы. Конечно, все будет осуществляться постепенно, охватывая все парки финансовой техники. При наибольшем содействии работы могут завершиться в декабре 2026 года. Тогда новые 2000 гривен будут приниматься повсеместно в полном объеме.