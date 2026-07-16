Нові 2000 гривень у вересні не будуть приймати платіжні термінали та банкомати. Є нюанс

Детального опису купюри ще немає у банків та небанківських фінустанов

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Нещодавно презентована Нацбанком нова купюра номіналом 2000 гривень з портретом Василя Стуса, яка має увійти в грошовий обіг України з 4 вересня 2026 року, буде не одразу прийматися усіма платіжними терміналами та банкоматами в нашій державі. У найкращому разі це станеться в грудні.

Про це "Телеграфу" повідомили учасники платіжного ринку.

Фінансисти не радять українцям, що отримають новенькі 2-тисячні грошенята, восени одразу пхати їх в купюроприймачі платіжних терміналів, де вони звикли поповнювати свої картки чи платити за комуналку. Не рекомендується їх заштовхувати й у банкомати з приймачем банкнот.

Нова купюра номіналом 2000 грн

Часто-густо ці апарати раз за разом будуть випльовувати нову купюру. Та лякатися теж не слід. Це не значить що 2000-гривневі банкноти підроблені. Ні, з ними буде все гаразд. Просто банки та небанківські установи можуть не встигнути перепрограмувати всі купюроприймачі та встановити нове програмне забезпечення в платіжних терміналах та банкоматах. Й неофіційно вже попереджають про це.

На словах нацбанківці обіцяють допомогти банкам, платіжним операторам і інкасаторам. Та поки ця допомога, яку слід вважати стандартною техпідтримкою виробника, не надається повсюдно. Це лише розмови.

Тож попервах новими грошиками користуватимуться переважно в касах (банків, магазинів) і на ринках, без звичної апаратури, яку слід перелаштовувати.

Опитані банки та небанківські фінустанови повідомили "Телеграфу", що ще не отримували від НБУ детального опису (з усіма технічними особливостями) купюри номіналом 2000 гривень.

"Нацбанківці все тримали в секреті, мало хто знав, що саме зараз з’явиться нова банкнота. Навіщо — не зрозуміло. Чи щоб не провокувати негативні інфляційні очікування, чи просто для шоу/піару. Для нас же це не вистава, а робота, коли треба переобладнати багато апаратів, щоб ті могли приймати та видавати людям ці 2000 гривень. Що потребує часу, особливо у воєнний період, коли дуже не вистачає технічних фахівців і є проблемні території. Думаю, що отримаємо від НБУ всі технічні параметри нової купюри лише в вересні, тоді й зможемо з цим працювати", — пояснило джерело "Телеграфу".

Навіть на сайті Нацбанку в розділі, присвяченому гривневим банкнотам, досі немає опису купюри 2000 гривень, останньою йде 1000 гривень з портретом Володимира Вернадського.

Опису нової купюри на сайті Нацбанку немає. Є тільки опис 1000-гривневої. Скриншот з сайту НБУ

Це важко зрозуміти. Бо ж після офіційної презентації жодної таємниці у новій банкноті немає, а у її виробника (Нацбанку) є повний опис 2000 гривень. Й ніби як регулятор має бути зацікавлений, щоб люди максимально широко користувалися новими купюрами з перших днів запровадження. Інше негативно характеризує не тільки фінансову інфраструктуру, а й сам НБУ.

Хоча повного офіційного опису зі всіма технічними дрібницями немає, фінансисти мають якісь уривки інформації та розуміють майбутній фронт робіт.

"Наскільки мені відомо, банкнота у 2000 гривень на 6 мм довша за тисячну. Тобто не всі чинні купюрники в терміналах зможуть її одразу приймати. Треба переобладнання. Але поки ми не отримаємо зразків, нічого робити не можемо. Потрібно отримати зразки 2000 гривень, відправити їх виробникам техніки, вони зроблять відповідну прошивку, а ми за неї заплатимо $10 на кожному терміналі. Тоді фізично почнемо оновлення. На це необхідно щонайменше три місяці", — уточнив "Телеграфу" обізнаний представник платіжного ринку.

Те саме мають зробити й банки, що обслуговують банкомати. Звісно, що все здійснюватиметься поступово, охоплюючи всі парки фінансової техніки. За найбільшого сприяння роботи можуть завершитися в грудні 2026 року. Тоді нові 2000 гривень будуть прийматися повсюдно в повному обсязі.