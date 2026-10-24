Без суда и доказательств: почему сотни тысяч украинцев попадают в "черные списки" банков

ВВ 2025 году финмон закрыл более 636 тыс. счетов

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Украинские банки принудительно закрывают сотни тысяч счетов из-за подозрений в нарушении правил финмониторинга. Клиентов относят к так называемым "дропам" — людям, которые предоставляют свои счета в пользование третьим лицам. Для этого банкам не требуется ни приговор суда, ни открытое уголовное производство.

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Кого банки относят к "дропам"

Банкиры обычно ссылаются на статистику Ярослава Железняка, народного депутата парламентского финансового комитета. За 2025 год закрыли более 636 тыс. счетов: 606 тыс. принадлежали физическим лицам, еще 30 тыс. – физлицам-предпринимателям. По этим данным, 90-95% закрытий касаются именно "дропов".

Клиент рискует попасть в "черный список" еще на этапе запроса документов. Работники финмониторинга требуют подать их в определенный срок и угрожают причислить клиента к "дропам".

Требования финмониторинга и ограничения касаются всех клиентов, хотя потенциальные нарушители, по приведенным расчетам, составляют 0,8% среди физлиц и 1,4% среди ФЛП. Речь идет именно о людях, которым банки уже принудительно закрыли счета, а не о тех, чью вину доказал суд.

Сотни тысяч закрытий и всего 16 судебных приговоров

На фоне массового прекращения обслуживания "Опендатабот" нашел в судебной статистике только 16 соответствующих приговоров за последние почти восемь лет. Это около 0,003% по сравнению с более чем 636 тыс. счетов, закрытых за один год.

В 13 из 16 дел – 81% случаев – преступники использовали счета "дропов" в схемах, связанных с наркотрафиком. Еще по трем делам, то есть в 19% случаев, суды установили использование счетов в киберпреступности, фишинге и онлайн-мошенничестве.

Банк принимает решение закрыть счет без суда и следствия. Клиент теряет обслуживание на основании оценки банка, тогда как доказывание преступления и установление вины входят в компетенцию суда.

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