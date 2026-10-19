С некоторых украинцев банк спишет 150 грн уже в ноябре. Кто потеряет деньги

Новый тариф начнет действовать с 1 ноября

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С 1 ноября 2026 года государственный "Ощадбанк" спишет 150 гривен со счетов некоторых своих клиентов. В частности, вырастет стоимость обслуживания неактивных текущих счетов (без карты).

Об изменении тарифов банк сообщил на своей странице. Повышение стоимости вступит в силу 1 ноября.

"Согласно утвержденным изменениям, стоимость обслуживания неактивных текущих счетов (без карты) вырастет до 150 грн", – сообщили в "Ощадбанке".

С 1 ноября "Ощадбанк" повысит плату за обслуживание неактивных счетов без карты. Фото: Минфин

Решение меняет условия обслуживания текущих счетов, утвержденные постановлением правления "Ощадбанка" от 16 апреля 2009 года №124 с изменениями и дополнениями. При этом в финучреждении не уточнили, с какой периодичностью будут списывать средства. Также неизвестно, что произойдет, если на неактивном счету меньше 150 гривен.

Какие счета считаются неактивными

Счет обычно считают неактивным, если в течение установленного периода по нему не проводились операции, которые банк учитывает при определении активности. Например, человек открыл счет, чтобы получить перевод или оплатить конкретную услугу, а затем перестал им пользоваться.

Счет остается открытым, и банк продолжает его обслуживать. Текущие счета без карты используют для хранения денег, получения отдельных переводов и других банковских операций без платежной карты.

Напомним, если вовремя не обновить данные о работе и доходе, банк может заблокировать карту. Подробные разъяснения по этому вопросу "Телеграфу" дал руководитель корпоративной практики, партнер компании "Алексеев, Боярчуков и партнеры" Тарас Ковальский.