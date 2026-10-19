Деньги обесцениваются каждый день: банкир назвал способ, как защитить накопление от инфляции

Что происходит с ценами в Украине

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В сентябре 2026 года годовая инфляция в Украине ускорилась до 10%, а за месяц потребительские цены подскочили на 2,1%. Деньги, которые не приносят дохода, обесцениваются: на ту же сумму можно купить меньше товаров и услуг.

О причинах подорожания, разнице между официальной инфляцией и личными расходами, а также о способах сохранить покупательную способность сбережений рассказал Сергей Мамедов, вице-президент Ассоциации украинских банков и председатель правления Глобус Банка. Об этом он говорил в подкасте на YouTube-канале Finance.ua.

Как изменились цены за год

Годовая инфляция на уровне 10% означает, что в сентябре 2026 года потребительские цены были на 10% выше, чем в сентябре прошлого года. Если условный набор товаров и услуг тогда стоил 1000 грн, теперь за него придется заплатить около 1100 грн.

Месячная инфляция тоже резко ускорилась. В августе она составляла 0,1%, а в сентябре выросла до 2,1%.

Особенно заметно подорожали яйца – на 43,6% за месяц. Образовательные услуги подорожали на 17,4%, одежда и обувь – на 8,5%. Продукты растительного происхождения, наоборот, подешевели: овощи – на 2,3%, фрукты – на 5,7%.

Официальная статистика не всегда отражает, насколько конкретная семья ощущает подорожание. Если большая часть бюджета уходит на питание, рост цен в магазинах будет заметнее. Для семей, которые оплачивают обучение детей, существеннее может оказаться подорожание образовательных услуг.

"Официальная инфляция – это общий срез экономических процессов, но личные расходы каждого могут меняться иначе", – объяснил Сергей Мамедов.

Инфляция в Украине. Инфографика: ИИ "Телеграф"

Что стоит за ростом цен

В сентябре базовая инфляция составляла 8,8% в годовом выражении и 2% за месяц. Этот показатель помогает оценить более устойчивые тенденции изменения цен без значительного влияния сезонных колебаний и отдельных временных факторов.

Например, снижение цен на овощи после сбора урожая не означает, что общий рост цен остановился. Промышленные товары, аренда, транспорт и бытовые услуги могут дорожать независимо от сезонных изменений на продуктовом рынке.

Базовая инфляция помогает Нацбанку отличить временные колебания цен от устойчивого подорожания товаров и услуг. На основе таких данных регулятор оценивает, стоит ли менять учетную ставку, чтобы замедлить рост цен.

"Если овощи подешевели благодаря урожаю, это еще не означает, что инфляционное давление в экономике ослабло", – отметил банкир.

Среди причин подорожания Мамедов назвал последствия полномасштабной войны. Российские обстрелы и повреждение энергетической инфраструктуры вынуждают предприятия тратить дополнительные средства на генераторы, топливо, логистику и безопасность.

Эти расходы закладывают в стоимость товаров и услуг. На цены также влияет валютный курс, поскольку украинские предприятия закупают за рубежом значительную часть сырья, оборудования и готовой продукции.

"Цена на полке магазина – это не только стоимость самого товара. Это также расходы на его производство, доставку, хранение и продажу", – объяснил Сергей Мамедов.

Как сохранить сбережения

Когда цены растут, хранить деньги без дохода становится все менее выгодно. Один из доступных инструментов, который может помочь компенсировать инфляцию, – гривневый депозит.

По словам Мамедова, ставки по отдельным депозитным программам могут достигать 17,5% годовых. После уплаты налогов с процентов по общей ставке 23% от такой доходности останется около 13,5% годовых.

Если инфляция за год составит 10%, вклад с такой ставкой позволит не только компенсировать подорожание, но и получить определенный реальный доход. Однако результат будет зависеть от того, как изменятся цены, а также от срока и условий депозита.

Почему важно считать реальную доходность

Сама сумма на счете не показывает, насколько удалось сохранить деньги. Если проценты по вкладу ниже инфляции, покупательная способность сбережений уменьшается, даже когда номинально средств становится больше.

Поэтому при выборе депозита стоит учитывать не только рекламную ставку, но и налоги, срок размещения и ожидаемый рост цен.

"Главная задача сбережений – не только сохранить определенную сумму денег, но и максимально защитить их покупательную способность", – подытожил Сергей Мамедов.