"Хочешь, чтобы я тебя разорвал?": во Львове экс-военный набросился на прохожего (видео)

Инцидент произошел неподалеку от управления патрульной полиции Львовской области

Во Львове мужчина, который заявил, что он якобы "командир батальона 24 бригады", припарковал автомобиль Nissan Navara на пешеходном переходе. На просьбу прохожего перепарковать машину, он ответил агрессивно, угрожая и переходя на мат.

Как пишет zaxid.net, львовянин Артем Цебрий, сделавший замечание водителю, записал его ответ на видео. В 24 ОМБр имени короля Данила, командиром которой назвался нервный водитель, отреагировали на инцидент.

Как рассказал автор видео, он попросил водителя, оставившего свой пикап камуфляжного цвета прямо на пешеходном переходе, переставить машину в другое место. Однако вместо этого тот начал оскорблять его.

"Ты хочешь, чтобы я сейчас тебя здесь разорвал в клочья?", – набросился он на львовянина.

Внимание! На видео есть ненормативная лексика

Как уточнил Артем Цебрий, это произошло 20 июня около 17:30 на перекрестке ул. Кульпарковская – Перфецкого, возле автозаправки "Укрнафты". Недалеко расположено управление патрульной полиции Львовской области.

"Мужчина апеллировал, что у него инвалидность, поэтому он может становиться где хочет. Я вызвал полицию, они проверили его документы и отпустили", – добавил он.

В 24-й бригаде сообщили, что агрессивный водитель был уволен из армии по состоянию здоровья еще в прошлом году. Кроме того, командиром он не был.

"В сети активно распространяется видео с недостойным поведением лица, представляемого якобы одним из командиров 24 ОМБр имени короля Даниила. Сообщаем, что данный гражданин был уволен из рядов ВСУ по состоянию здоровья в 2023 году и никогда не занимал офицерскую должность", – говорится в сообщении бригады.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Государственное бюро расследований сообщило о подозрении начальнику курса Академии сухопутных войск во Львове, который унижал курсантов. Ему грозит тюрьма.