В Днепре коммунальщики приехали ремонтировать провал асфальта, но угодили в ловушку (фото)

Из-за аварии часть жителей осталась без водоснабжения

В Днепре на улице Харьковской провалился асфальт. Коммунальщики приехали на место на грузовике с асфальтом, чтобы заделать провал, но сами провалились в яму.

Об этом сообщил Telegram-канал "Труха Днепр". Опубликовано также фото с места инцидента.

Асфальт, который провалился, повредил водопровод, из-за чего жильцы нескольких домов остались без воды. Однако прежде всего коммунальщики теперь вынуждены заниматься вызволением своего автомобиля, а потом уже приступать к ликвидации последствий аварии. Причины обрушения на дороге устанавливаются.

Напомним, на днях в Днепре разгорелся скандал со школьными туалетами. Родители жалуются на старые и поломанные туалеты, которые власти города не планируют ремонтировать якобы до конца войны. В сети показали разбитые бачки над унитазами, отсутствие приватности и каких-либо удобств.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Днепре на учеников якобы накричала директор лицея. При этом она использовала нецензурную лексику, угрожала и оскорбляла детей.