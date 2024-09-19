Возле Днепра вспыхнул мощный пожар: клубы черного дыма видно за километры (видео)

Причины произошедшего устанавливаются

В четверг, 19 сентября, в окрестностях Днепра вспыхнул масштабный пожар. Как отмечают местные жители, огромный столб дыма виден из разных уголков города.

По предварительным данным возле Новомосковска, который переименовали в Самар в рамках декоммунизации, горит сухостой. Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Изначально в сети появилась информация о том, что пожар вспыхнул на Левом берегу Днепра и туда якобы уже направились спасатели.

Позже стало известно, что масштабное возгорание наблюдается в Новомосковском районе Днепропетровской области.

Судя по огромным клубам черного дыма здесь огонь охватил достаточно большую территорию.

На месте происшествия уже работают спасатели. Причины и обстоятельства возгорания устанавливаются.

По предварительным данным, никто из людей не пострадал.

Предположительно пожар вспыхнул в районе Новомосковска

Напомним, в Украине наблюдается всплеск лесных пожаров. Это связано с засушливой погодой и аномально теплой осенью. По прогнозам синоптиков, в ближайшие несколько недель обильные дожди не предвидятся, а засуха будет продолжаться до конца сентября.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что вблизи Киева вспыхнул масштабный пожар, а черный дым видели жители разный районов столицы. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.