У Дніпрі комунальники приїхали ремонтувати провал асфальту, але потрапили у пастку (фото)

Через аварію частина жителів залишилася без водопостачання

У Дніпрі на вулиці Харківській провалився асфальт. Комунальники приїхали на місце на вантажівці з асфальтом, щоби закласти провал, але самі провалилися в яму.

Про це повідомив Telegram-канал "Труха Дніпро". Опубліковано також фото з місця інциденту.

Асфальт, який провалився, пошкодив водогін, через що мешканці кількох будинків залишилися без води. Однак насамперед комунальники тепер змушені займатися визволенням свого автомобіля, а потім уже розпочинати ліквідацію наслідків аварії. Причини провалу на дорозі встановлюються.

Нагадаємо, днями у Дніпрі спалахнув скандал зі шкільними туалетами. Батьки скаржаться на старі та поламані туалети, які влада міста не планує ремонтувати нібито до кінця війни. У мережі показали розбиті бачки над унітазами, відсутність приватності та будь-яких зручностей.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Дніпрі на учнів нібито накричала директор ліцею. При цьому вона використовувала нецензурну лексику, погрожувала та ображала дітей.