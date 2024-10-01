В Днепре появились новые муралы: где они находятся и кто их авторы

Огромное красивое панно и необычные муралы появились в разных районах Днепра

В Днепре даже во время Большой войны с Россией признанные художники создают яркие настенные муралы и красивые панно. Несколько таких рисунков украсили стены зданий в разных частях города.

Фотографии опубликованы в Facebook-сообществе "Street-ART. Графити и муралы". На Крутогорном спуске в центре города жители и гости города имеют возможность полюбоваться несколькими необычными муралами.

Например, на стенах автомойки изображена зебра. Рядом с ней расположено здание общепита.

Вот так выглядит мурал с зеброй, о котором мы говорили выше.

На здании общепита, которое расположено рядом, нанесены не менее уникальные муралы. Вход в здание венчают изображения, в которых некоторые люди могут угадать популярного актера Киану Ривза.

Кто является авторами данных рисунков — в настоящее время неизвестно.

Также на здании "сталинки" по проспекту Мазепы появилось огромное панно с экзотическими животными, растениями и птицами. Об этом сообщают средства массовой информации Днепра.

Напомним, что в Буче новый мурал создал загадочный художник из Франции, который работает под псевдонимом Manu Invisible или Ману Невидимый. На фасаде многоэтажки Ману изобразил белого голубя, который несет на себе сине-желтый флаг Украины.

Как сообщал "Телеграф" ранее, в Днепровском районе Киева появился огромный мурал на стене многоэтажного дома. Он посвящен военнослужащему с позывным "Тоха", который был награжден орденом "За мужество" 3 степени.