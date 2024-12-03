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Суды, штрафы, нарушение ПДД и не только: о фигурантах ДТП в Днепре всплыли неожиданные детали (фото, видео)

Автор
Анастасия Мокрик
Дата публикации
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Автор
О фигурантах резонансного ДТП в Днепре стали известны новые детали Новость обновлена 03 декабря 2024, 17:11
О фигурантах резонансного ДТП в Днепре стали известны новые детали. Фото Коллаж "Телеграфа"

В соцсетях некоторые предполагают, что несовершеннолетнего парня, который якобы был на пассажирском сидении, "отмазывают"

Фигурант резонансного ДТП в Днепре Арсений Бессонов, на момент аварии, по информации правоохранителей, был на пассажирском сидении. А второй фигурант — 19-летний Валерий Олещенко, получил подозрение. Стоит добавить, что он находится на испытательном сроке за другое преступление.

Об этом говорится в материале OBOZ.UA. Отмечается, что ДТП случилось 1 декабря рядом с остановкой общественного транспорта "Детский комбинат". BMW влетело в Ford. В результате удара погибла 10-летняя пассажирка Ford – Милана, а водитель и еще трое пассажиров, среди которых двое детей, получили тяжелые травмы.

Днепровские паблики сообщают, что водителем якобы был сын владельца авто – несовершеннолетний Арсений Бессонов. В своих соцсетях парень постил фотографии дорогих авто, в том числе и этого BMW.

Скрин: OBOZ.UA

Спустя время правоохранители сказали, что в тот день за рулем был Валерий Олещенко. Именно ему в итоге объявили о подозрении в совершении смертельного ДТП.

Собеседники OBOZ.UA в полиции говорят, что Арсений Бессонов также является подозреваемым, но в неоказании помощи лицу, находящемуся в опасном для жизни состоянии.

Кто был за рулем на самом деле

В социальных сетях предполагают, что Арсения "отмазывают".

"Такая практика – когда пассажир берет на себя вину водителя – существует не первый день. Особенно когда последний не бедный человек и обещает "козлу отпущения" решить, например, все его проблемы (или его семьи), закрыть долги, обеспечить на будущее и так далее. При этом также обещают сделать так, чтобы за преступление "водитель" получил по минимуму. Мол, отсидишь где-то три года – и все. Такой способ надежнее, чем "просто" платить правоохранителям или "заносить" в суд, хотя и не исключает этого. Иногда виновники платят и "терпиле", и, например, полицейским. Все дело в серьезности ДТП, от этого зависит и цена вопроса", – рассказал один из киевских адвокатов.

Также было установлено, что Валерий Олещенко уже был осужден за другое преступление.

20 апреля 2024 года студент Национального университета "Днепровская политехника" приехал по своим делам в Киев. Парень (на тот момент ему было 18 лет) в отделении "Новой почты" в Шевченковском районе столицы решил не оплачивать заказанную им посылку, а просто схватил ее и убежал. В коробке были четыре брендовые футболки поло стоимостью 141,5 тыс. грн. В итоге его задержала полиция.

Шевченковский суд Киева вынес ему приговор в июле. Тогда парень возместил сумму посылки "Новой почте" и "искренне раскаялся". Ему дали пять лет лишения свободы и освободили от отбывания наказания с испытательным сроком три года.

В прокуратуре Днепропетровской области отметили:

"Подозреваемый в нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшем смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 286 УК Украины), был осужден по ч. 4 ст. 186 УК Украины (грабеж). Нарушение правил безопасности дорожного движения было совершено в период испытательного срока", – рассказали в прокуратуре.

В настоящее время еще нет результатов ДНК-экспертизы, которая бы дала ответ на вопрос, кто на самом деле был за рулем.

Валерий Олещенко. Источник: "Новини Дніпра"

Что еще известно о Бессонове

Издание показало видео с камер видеонаблюдения в Днепре от 18 ноября текущего года, на котором видно, что водителем BMW (КТ7777ВТ) был как раз Арсений Бессонов.

Как оказалось, что незадолго до резонансного ДТП Арсений не явился в суд. По информации в Едином реестре судебных решений, вечером 1 ноября полицейские остановили Арсения Бессонова в селе Знаменовка Днепропетровской области за рулем BMW. Авто, к слову, зарегистрировано в этом населенном пункте.

Фото: OBOZ.UA

Также в реестре указано, что Бессонов "не имел права на управление транспортными средствами, чем нарушил требования п. 2.1а Правил дорожного движения, за что предусмотрена ответственность по ч. 2 ст. 126 КУоАП".

Сотрудники полиции сообщили водителю о составлении протокола, а тот в свою очередь отказался от предоставления объяснений. Ему сообщили о рассмотрении дела в Новомосковском горрайонном суде Днепропетровской области. Подпись водителя есть в протоколе.

Арсений Бессонов. Фото: "Днепр Оперативный"

"В постановлении суда также указано: "…учитывая, что ЛИЦО_1, управляя транспортным средством, не имея водительского удостоверения на право управления транспортным средством соответствующей категории, ставило под угрозу свою жизнь и здоровье, а также жизнь и здоровье других участников дорожного движения, суд не видит оснований для применения к ЛИЦУ_1 мер воздействия, предусмотренных ст. 24-1 КУоАП. Суд пришел к выводу, что к ЛИЦУ_1 следует применить взыскание в пределах санкции ч. 2 ст. 126 КУоАП, в виде штрафа", — говорится в материале.

Таким образом, ему не стали выносить предупреждение. Ему необходимо уплатить 3400 гривен штрафа и 605 гривен судебного сбора.

Скрин: OBOZ.UA

К слову, паблики пишут, что якобы Арсений Бессонов был фигурантом еще одной аварии летом 2024 года.

"25.08.2024, управляя автомобилем BMW КТ7777ВТ в г. Днепр по ул. Д. Яворницкого, совершил наезд на двух пешеходов, пересекавших проезжую часть по пешеходному переходу. Водитель Бессонов А. место происшествия покинул и был установлен сотрудниками полиции. В ходе досудебного расследования проведены судебно-медицинские экспертизы, согласно выводам которых последним были причинены легкие телесные повреждения", – говорится в сообщении.

Тогда на него якобы были составлены административные протоколы по ст. 124 (ДТП) и ст. 122-4 (оставление места ДТП) КУоАП.

При этом важно учесть, что согласно ч. 1 ст. 221 КУоАП, дела об административных правонарушениях, совершенных лицами в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет, рассматриваются судами. Однако в Едином реестре судебных решений, а также на ресурсе "Судова влада" информации, что Бессонов совершил это ДТП, нет. Что опять же вызывает вопросы.

Скрин: OBOZ.UA

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно об отце Бессонова, который мог совершить не одно ДТП.

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