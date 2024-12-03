Суды, штрафы, нарушение ПДД и не только: о фигурантах ДТП в Днепре всплыли неожиданные детали (фото, видео)

В соцсетях некоторые предполагают, что несовершеннолетнего парня, который якобы был на пассажирском сидении, "отмазывают"

Фигурант резонансного ДТП в Днепре Арсений Бессонов, на момент аварии, по информации правоохранителей, был на пассажирском сидении. А второй фигурант — 19-летний Валерий Олещенко, получил подозрение. Стоит добавить, что он находится на испытательном сроке за другое преступление.

Об этом говорится в материале OBOZ.UA. Отмечается, что ДТП случилось 1 декабря рядом с остановкой общественного транспорта "Детский комбинат". BMW влетело в Ford. В результате удара погибла 10-летняя пассажирка Ford – Милана, а водитель и еще трое пассажиров, среди которых двое детей, получили тяжелые травмы.

Днепровские паблики сообщают, что водителем якобы был сын владельца авто – несовершеннолетний Арсений Бессонов. В своих соцсетях парень постил фотографии дорогих авто, в том числе и этого BMW.

Спустя время правоохранители сказали, что в тот день за рулем был Валерий Олещенко. Именно ему в итоге объявили о подозрении в совершении смертельного ДТП.

Собеседники OBOZ.UA в полиции говорят, что Арсений Бессонов также является подозреваемым, но в неоказании помощи лицу, находящемуся в опасном для жизни состоянии.

Кто был за рулем на самом деле

В социальных сетях предполагают, что Арсения "отмазывают".

"Такая практика – когда пассажир берет на себя вину водителя – существует не первый день. Особенно когда последний не бедный человек и обещает "козлу отпущения" решить, например, все его проблемы (или его семьи), закрыть долги, обеспечить на будущее и так далее. При этом также обещают сделать так, чтобы за преступление "водитель" получил по минимуму. Мол, отсидишь где-то три года – и все. Такой способ надежнее, чем "просто" платить правоохранителям или "заносить" в суд, хотя и не исключает этого. Иногда виновники платят и "терпиле", и, например, полицейским. Все дело в серьезности ДТП, от этого зависит и цена вопроса", – рассказал один из киевских адвокатов.

Также было установлено, что Валерий Олещенко уже был осужден за другое преступление.

20 апреля 2024 года студент Национального университета "Днепровская политехника" приехал по своим делам в Киев. Парень (на тот момент ему было 18 лет) в отделении "Новой почты" в Шевченковском районе столицы решил не оплачивать заказанную им посылку, а просто схватил ее и убежал. В коробке были четыре брендовые футболки поло стоимостью 141,5 тыс. грн. В итоге его задержала полиция.

Шевченковский суд Киева вынес ему приговор в июле. Тогда парень возместил сумму посылки "Новой почте" и "искренне раскаялся". Ему дали пять лет лишения свободы и освободили от отбывания наказания с испытательным сроком три года.

В прокуратуре Днепропетровской области отметили:

"Подозреваемый в нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшем смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 286 УК Украины), был осужден по ч. 4 ст. 186 УК Украины (грабеж). Нарушение правил безопасности дорожного движения было совершено в период испытательного срока", – рассказали в прокуратуре.

В настоящее время еще нет результатов ДНК-экспертизы, которая бы дала ответ на вопрос, кто на самом деле был за рулем.

Валерий Олещенко. Источник: "Новини Дніпра"

Что еще известно о Бессонове

Издание показало видео с камер видеонаблюдения в Днепре от 18 ноября текущего года, на котором видно, что водителем BMW (КТ7777ВТ) был как раз Арсений Бессонов.

Как оказалось, что незадолго до резонансного ДТП Арсений не явился в суд. По информации в Едином реестре судебных решений, вечером 1 ноября полицейские остановили Арсения Бессонова в селе Знаменовка Днепропетровской области за рулем BMW. Авто, к слову, зарегистрировано в этом населенном пункте.

Также в реестре указано, что Бессонов "не имел права на управление транспортными средствами, чем нарушил требования п. 2.1а Правил дорожного движения, за что предусмотрена ответственность по ч. 2 ст. 126 КУоАП".

Сотрудники полиции сообщили водителю о составлении протокола, а тот в свою очередь отказался от предоставления объяснений. Ему сообщили о рассмотрении дела в Новомосковском горрайонном суде Днепропетровской области. Подпись водителя есть в протоколе.

Арсений Бессонов. Фото: "Днепр Оперативный"

"В постановлении суда также указано: "…учитывая, что ЛИЦО_1, управляя транспортным средством, не имея водительского удостоверения на право управления транспортным средством соответствующей категории, ставило под угрозу свою жизнь и здоровье, а также жизнь и здоровье других участников дорожного движения, суд не видит оснований для применения к ЛИЦУ_1 мер воздействия, предусмотренных ст. 24-1 КУоАП. Суд пришел к выводу, что к ЛИЦУ_1 следует применить взыскание в пределах санкции ч. 2 ст. 126 КУоАП, в виде штрафа", — говорится в материале.

Таким образом, ему не стали выносить предупреждение. Ему необходимо уплатить 3400 гривен штрафа и 605 гривен судебного сбора.

К слову, паблики пишут, что якобы Арсений Бессонов был фигурантом еще одной аварии летом 2024 года.

"25.08.2024, управляя автомобилем BMW КТ7777ВТ в г. Днепр по ул. Д. Яворницкого, совершил наезд на двух пешеходов, пересекавших проезжую часть по пешеходному переходу. Водитель Бессонов А. место происшествия покинул и был установлен сотрудниками полиции. В ходе досудебного расследования проведены судебно-медицинские экспертизы, согласно выводам которых последним были причинены легкие телесные повреждения", – говорится в сообщении.

Тогда на него якобы были составлены административные протоколы по ст. 124 (ДТП) и ст. 122-4 (оставление места ДТП) КУоАП.

При этом важно учесть, что согласно ч. 1 ст. 221 КУоАП, дела об административных правонарушениях, совершенных лицами в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет, рассматриваются судами. Однако в Едином реестре судебных решений, а также на ресурсе "Судова влада" информации, что Бессонов совершил это ДТП, нет. Что опять же вызывает вопросы.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно об отце Бессонова, который мог совершить не одно ДТП.