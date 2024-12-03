Начался суд по ДТП с гибелью ребенка в Днепре. Что грозит водителю и его 17-летнему пассажиру-мажору (фото и видео)

Адвокат подозреваемого попросил перенести заседание

Началось судебное заседание по делу смертельного ДТП на Красном Камне в Днепре 1 декабря, в котором погибла 10-летняя девочка и еще двое детей получили значительные травмы. Во время него подозреваемому должны избрать меру пресечения.

Адвокат подозреваемого попросил перенести заседание, чтобы ознакомиться с делом, сообщает "Суспільне". Telegram-канал "Днепр Оперативный" опубликовал видео, на котором, вероятно, водитель и пассажир BMW незадолго до аварии. На другом видео – первые минуты после смертельной аварии.

Как рассказала заместитель начальника департамента коммуникации Национальной полиции Украины Юлия Гирдвилис, предварительно за рулем был 19-летний водитель, а 17-летний парень сидел на пассажирском кресле. После столкновения они никак не пытались помочь пострадавшим и даже не вызвали скорую помощь.

Водителю вручили подозрение по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель человека (ч. 2 ст. 286 УК Украины). Ему грозит наказание до восьми лет лишения свободы.

Его 17-летнему пассажиру могут объявить подозрение по статье о неоказании помощи (ст. 136). Максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от двух до пяти лет.

Что известно о резонансном ДТП

Авария произошла 1 декабря 2024 года на микрорайоне Красный Камень. Водитель автомобиля BMW, превышая скорость налетел на Ford. В результате столкновения погибла 10-летняя пассажирка Ford.

Первоначально местные СМИ распространили информацию, что за рулем BMW якобы находился 17-летний Арсений Бессонов. Утверждалось, что он недавно сбил двух девушек, когда те переходили дорогу по пешеходному переходу. Однако тогда ответственности парень избежал, дело квалифицировали только как административное нарушение. К этому якобы приложил руку его отец – Олег Бессонов. Мужчина, по данным СМИ, якобы причастен к теневым схемам с фиктивными ФЛП и отмыванием средств.

Однако впоследствии правоохранители опровергли эту версию. По данным УНН, за рулем находился не Бессонов, а 19-летний житель Днепра Валерий Олещенко. Именно он получил сообщение о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель потерпевшей.

Как рассказывал "Телеграф", по сети распространилась информация, что полиция отказалась принять отца погибшей девочки — военного. Однако в полиции опровергли эту информацию.