Следователь не принял отца погибшей девочки в ДТП в Днепре? В полиции все объяснили

Все записано на камерах видеонаблюдения

Вокруг трагического ДТП в Днепре, в результате которого погиб 10-летний ребенок, а еще два в тяжелом состоянии, нарастает напряжение. Ведь в сети говорят, что полиция отказалась принять отца погибшей, но это неправда.

Об этом пишут местные каналы. Отмечается, что факт проведения опроса мужчины подтверждают камеры видеонаблюдения.

"Старший следователь резонансного ДТП на Набережной Заводской не принял родителей погибшей девочки. Данная информация не соответствует действительности", — говорится в сообщении.

По словам спикера областной полиции Анны Старчевской, отца погибшего ребенка действительно вызвали для опроса в отделение полиции. И согласно записи видеокамер он ждал у кабинета следователя примерно 30 минут. Когда полицейский освободился, он сразу принял мужчину и опросил его, признал потерпевшим и отпустил.

В сети пишут, что отец погибшей девочки якобы прождал следователя два часа под кабинетом, но тот закрыл его и отказался принять потерпевшего. Заметим, что эта информация, по словам Старчевской, не соответствует действительности.

Напомним, 1 декабря водитель автомобиля BMW, находясь в районе остановки общественного транспорта "Детский комбинат", столкнулся с разворачивающимся автомобилем Ford. 10-летняя пассажирка Ford погибла, есть информация, что девочка – ребенок военного. Еще четыре человека, среди которых водитель Ford и двое малолетних детей, получили телесные повреждения.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что пассажиру BMW после аварии в Днепре вручат подозрение.