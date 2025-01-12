Украину ждет похолодание, снег и гололедица: кому не повезет с погодой 13 января

Синоптик рассказала, где испортится погода в ближайшее время

В начале рабочей недели погода в Украине принесет небольшой мороз, снег и гололедицу. Однако это коснется всего нескольких областей.

Об этом в своем Telegram-канале пишет синоптик Наталья Диденко. Согласно ее прогнозу, уже днем 13 января антициклон Beate вытеснит осадки.

"Ночью и утром небольшой снег пройдет на западе и в восточных областях Украины, однако, днем ​​антициклон Beate вытеснит осадки с нашей территории и, как я уже сказала, подсушит поверхность и воздух", — говорится в сообщении.

В Киеве 13 января осадков не ожидается. При этом, на дорогах будет гололедица. Ночью температура воздуха будет на уровне -2.. -4 градуса, а днем — около 0.

Диденко говорит, что с 16 января уже можно ждать небольшое потепление.

На сайте Укргидрометцентра сообщается, что в южных и восточных областях возможен небольшой дождь.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какой будет погода в Украине в январе и феврале текущего года. Народный синоптик Владимир Деркач сделал прогноз до конца зимы. По его словам, будут температурные "качели". А конец февраля особенно порадует своей погодой.