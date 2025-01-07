Снова нечем дышать. В Киеве резко ухудшилось качество воздуха

В одном из районов показатели в норме

Во вторник, 7 января, в столице Украины в Киеве впервые с начала года зафиксировано ухудшение качества воздуха. В большинстве регионов средние данные пересекли предел допустимой нормы загрязненности.

Об этом свидетельствует портал SaveEcoBot. Отмечается, что на 09:30 утра качество воздуха в Киеве на желтом уровне. В то же время, один из районов на зеленом уровне, там качество воздуха в пределах нормы.

Сейчас сама худшая ситуация в Святошинском районе, где уровень загрязнения достиг отметки 75 AQI PM2.5. В других районах, кроме Облонского, цифры колеблются от 60 до 52 AQI PM2.5. Только на Оболони качество воздуха в пределах нормы – 50 AQI PM2.5, но это верхний предел допустимой нормы. Изменения радиационного фона не зафиксированы.

Влажность воздуха в столице составляет 85%, а скорость ветра 1 м/с, что может способствовать ухудшению качества воздуха. Ветер имеет северо-восточное направление.

В некоторых регионах Украины также наблюдается ухудшение качества воздуха, но до оранжевой или красной границы показатели не дошли. Доподлинно неизвестно почему ухудшилось качество воздуха в Киеве, однако это может нести угрозу здоровью чувствительных людей.

Заметим, что загрязненный воздух может нанести ущерб людям с болезнями легких и сердца. Также следует быть осторожными детям и пожилым людям. Жителям Киева советуют закрыть окна дома, пить больше воды и меньше бывать на улице. Особенно это касается тех, кто имеет проблемы со здоровьем.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Киев решил закупить трамвайные вагоны по космической цене.