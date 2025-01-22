Более сотни шахтеров застряли под землей на Днепропетровщине (фото)
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Обошлось без пострадавших
В Днепропетровской области произошла авария на шахте. Из-за этого 135 человек оказались заблокированы на глубине 1300 метров.
Об этом проинформировала пресс-служба ГСЧС в Facebook. Отмечается, что горные спасатели вместе со специалистами предприятия, на котором произошла авария, провели совместную работу, в результате чего шахтеров удалось поднять на поверхность.
"Спасение шахтеров требовало применения сложной технологии создания искусственной нагрузки шахтной клети, позволившей безопасно поднять людей на поверхность", — говорится в сообщении.
По итогу операции по ликвидации последствий аварии все 135 человек смогли вернуться домой целыми и невредимыми.
В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям также поделились фотографиями того, как проходили спасательные работы.
Как сообщалось ранее, в Николаевской области в пожаре погиб 10-летний мальчик. Инцидент произошел в пятницу, 17 января, в поселке Березанка. Ребенок скончался до прибытия спасателей из-за сильного задымления.