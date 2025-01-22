Більше сотні шахтарів застрягли під землею на Дніпропетровщині (фото)

Обійшлося без постраждалих

На Дніпропетровщині сталася аварія на шахті. Через це 135 людей було заблоковано на глибині 1300 метрів.

Про це проінформувала пресслужба ДСНС у Facebook. Зазначається, що гірські рятувальники разом із фахівцями підприємства, на якому сталася аварія, провели спільну роботу, внаслідок чого шахтарів вдалося підняти на поверхню.

"Порятунок шахтарів вимагав застосування складної технології створення штучного навантаження шахтної кліті, що дозволило безпечно підняти людей на поверхню", — йдеться у повідомленні.

За підсумками операції з ліквідації наслідків аварії усі 135 людей змогли повернутися додому цілими та неушкодженими.

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій також поділилися фотографіями про те, як проходили рятувальні роботи.

Як повідомлялося раніше, у Миколаївській області у пожежі загинув 10-річний хлопчик. Інцидент стався у п’ятницю, 17 січня, у селищі Березанка.