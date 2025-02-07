Можно не только жить. В Днепре сдают убитую коммуналку за смешные деньги (фото)
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В Днепре сдают комнату в коммунальной квартире. Но можно не только жить.
Об этом говорится на сайте купли-продажи. Владелец отмечает, что в нем также можно сделать как склад, так и жилье.
В помещении есть электричество, вода и канализация. Также отмечается, что можно произвести самостоятельный ремонт.
Площадь каждой комнаты – 18 квадратных метров. Есть также общие зоны, а именно коридор 38 метров квадратных и санузел 7 квадратных метров.
При отключении электроэнергии в доме работает водоснабжение. Можно с домашними питомцами.
Сосед имеет собственную комнату и кухню. Стоимость аренды — 1500 грн за комнату.
В объявлении указано, что рядом есть детский сад, школа, рынок, киоск, больница.
Ранее "Телеграф" писал, что нестандартное предложение аренды жилья появилось в Киеве вблизи станции метро "Лукьяновская". Владельцы двухкомнатной квартиры готовы отдать ее в безвозмездное использование арендаторам с золотыми руками. Условия достаточно простые.