Можно не только жить. В Днепре сдают убитую коммуналку за смешные деньги (фото)

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В Днепре сдают комнату в коммунальной квартире. Но можно не только жить.

Об этом говорится на сайте купли-продажи. Владелец отмечает, что в нем также можно сделать как склад, так и жилье.

В помещении есть электричество, вода и канализация. Также отмечается, что можно произвести самостоятельный ремонт.

Площадь каждой комнаты – 18 квадратных метров. Есть также общие зоны, а именно коридор 38 метров квадратных и санузел 7 квадратных метров.

При отключении электроэнергии в доме работает водоснабжение. Можно с домашними питомцами.

Сосед имеет собственную комнату и кухню. Стоимость аренды — 1500 грн за комнату.

В объявлении указано, что рядом есть детский сад, школа, рынок, киоск, больница.

Ранее "Телеграф" писал, что нестандартное предложение аренды жилья появилось в Киеве вблизи станции метро "Лукьяновская". Владельцы двухкомнатной квартиры готовы отдать ее в безвозмездное использование арендаторам с золотыми руками. Условия достаточно простые.