Шокирующее видео из 90-х: как в Днепре торговали смертельно опасным мясом (видео)

Стихийная торговля в те времена буквально процветала

В сети показали видео, на котором запечатлен рейд по стихийным рынкам в городе Днепр в далеком 1994 году. Тогда в соседнем Кривом Роге была вспышка страшной болезни — трихинеллёза, которая могла привести к смертельному исходу, а заразиться ею можно было как раз через продукты.

Соответствующее видео было опубликовано в социальной сети TikTok. Это фрагмент из сюжета на региональном ТВ. На кадрах видно, что стихийная торговля в те времена буквально процветала, хотя конкретно на тот период это было крайне опасно из-за свирепствующей болезни.

Главная проблема незаконных рынков заключалась в том, что покупатели имели высокие шансы отравиться недоброкачественными продуктами, техническим спиртом и зараженным мясом.

"Это связано с тем случаем, вспышкой трихинеллёза, который сейчас зарегистрирован в городе Кривой Рог. Это заболевание, которое передается через непроверенное ветеринарной медициной мясо. Поражается чаще всего мясо свинины, кабанов, нутрий, которые в последнее время тоже часто реализуются на рынках", — говорится в сюжете.

Если с током крови эти трехинеллы попадают в организм человека, жизненноважные органы, может произойти смертельный исход. Гражданам тогда советовали требовать у продавцов документ о доброкачественности продукта при покупке мяса.

Трихинеллёз — что известно о болезни

Это инфекция, вызываемая Trichinella spiralis или другими видами рода Trichinella.

Обычно заражение протекает без особых симптомов или осложнений. Трихинеллы первоначально располагаются в кишечнике. В течение 1—2 дней после заражения начинаются такие симптомы, как тошнота, изжога, диспепсия и диарея; тяжесть этих симптомов зависит от степени заражения. А далее, в зависимости от расположения паразита в различных частях тела, могут появиться головная боль, лихорадка, озноб, кашель, отеки, боль в суставах и мышцах, зуд.

Что примечательно, такие симптомы могут наблюдаться у человека на протяжении даже нескольких лет. В самом опасном случае паразит проникает в центральную нервную систему. Выжить он там не может, но причиняет существенный ущерб для получения серьёзного неврологического расстройства (например, атаксии или паралича дыхательных путей) и даже смерти.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Украине обнаружили зараженные птичьим гриппом яйца. До этого, к слову, в последний раз птичий грипп на Волыни фиксировали в январе 2024 года — тогда вирус обнаружили у домашней птицы в городе Рожище.