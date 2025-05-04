Шокуюче відео з 90-х: як у Дніпрі торгували смертельно небезпечним м’ясом (відео)

Стихійна торгівля на той час буквально процвітала

У мережі показали відео, на якому показано рейд по стихійним ринкам в місті Дніпро в далекому 1994 році. Тоді в сусідньому Кривому Розі був спалах страшної хвороби — трихінельозу, який міг призвести до смерті, а заразитися нею можна було якраз через продукти.

Відповідне відео було опубліковано у соціальній мережі TikTok. Це фрагмент із сюжету на регіональному ТБ. На кадрах видно, що стихійна торгівля в ті часи буквально процвітала, хоча саме на той період це було вкрай небезпечно через люту хворобу.

Головна проблема незаконних ринків полягала в тому, що покупці мали високі шанси отруїтися недоброякісними продуктами, технічним спиртом та зараженим м’ясом.

"Це пов’язано з тим випадком, спалахом трихінельозу, який зараз зареєстрований у місті Кривий Ріг. Це захворювання, яке передається через неперевірене ветеринарною медициною м’ясо. Уражається найчастіше м’ясо свинини, кабанів, нутрій, які останнім часом теж часто реалізуються на ринках", — йдеться у сюжеті.

Якщо зі струмом крові ці трихінели потрапляють в організм людини, життєво важливі органи, може статися смертельний результат. Громадянам тоді радили вимагати у продавців документ про доброякісність продукту для придбання м’яса.

Трихінельоз — що відомо про хворобу

Це інфекція, що викликається Trichinella spiralis або іншими видами роду Trichinella.

Зазвичай зараження протікає без особливих симптомів чи ускладнень. Трихінели спочатку розташовуються в кишківнику. Протягом 1-2 днів після зараження починаються такі симптоми, як нудота, печія, диспепсія та діарея; тяжкість цих симптомів залежить від ступеня зараження. А далі, залежно від розташування паразита в різних частинах тіла, можуть з’явитися головний біль, лихоманка, озноб, кашель, набряки, біль у суглобах та м’язах, свербіж.

Що примітно, такі симптоми можуть спостерігатися у людини протягом кількох років. У найнебезпечнішому випадку паразит проникає у центральну нервову систему. Вижити він там не може, але завдає істотних збитків для отримання серйозного неврологічного розладу (наприклад, атаксії або паралічу дихальних шляхів) і навіть смерті.

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