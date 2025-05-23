Судья сбил насмерть человека в Днепре. СМИ уже назвали имя судьи

Предварительно, водитель находился в трезвом состоянии

Дорожно-транспортное происшествие в Днепре произошло утром 23 мая, в результате которого погиб человек. Правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента — продолжается расследование, в то же время журналистам удалось установить имя предполагаемого виновника трагедии.

Об этом сообщило Государственное бюро расследований. По предварительным данным, участником рокового наезда стал действующий судья одного из районных судов города.

Установлено, что водитель мотоцикла совершил наезд на пешехода, пересекавшего проезжую часть вне перехода. В результате мощного удара пострадавший получил травмы, несовместимые с жизнью, и погиб на месте ДТП.

Работают следователи ГБР, которые собирают доказательства и устанавливают все обстоятельства происшествия. По предварительным результатам осмотра, водитель находился в трезвом состоянии .

По данным собственных источников "Информатора", вероятным водителем мотоцикла является судья Станислав Рычко.

Кроме того, медиа обнародовало видео с места аварии:

Журналисты утверждают, что инцидент произошел на улице Гаевой, а водитель находился под управлением мотоцикла "Suzuki".

Мы выяснили, что в декларации Станислава Рычко действительно есть такое транспортное средство.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 12 мая на автодороге "Киев-Харьков-Довжанский" произошла серьезная авария: 40-летняя женщина погибла. По предварительным данным, водитель автомобиля Zeekr не смог справиться с управлением на мокрой дороге, съехал с трассы и врезался в остановку общественного транспорта.