Суддя збив на смерть людину в Дніпрі. ЗМІ вже назвали ім'я

Попередньо, водій перебував у тверезому стані

Дорожньо-транспортна пригода в Дніпрі сталася вранці 23 травня, внаслідок якої загинула людина. Правоохоронці з'ясовують усі обставини інциденту — триває розслідування, водночас журналістам вдалося встановити ім'я ймовірного винуватця трагедії.

Про це повідомило Державне бюро розслідувань. За попередніми даними, учасником фатального наїзду став чинний суддя одного з районних судів міста.

Встановлено, що водій мотоцикла скоїв наїзд на пішохода, який перетинав проїжджу частину поза межами переходу. Внаслідок потужного удару потерпілий дістав травми, несумісні з життям, і загинув на місці ДТП.

Наразі там працюють слідчі ДБР, які збирають докази та встановлюють усі обставини події. За попередніми результатами огляду, водій перебував у тверезому стані. Досудове розслідування проводиться за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до загибелі людини. Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі на строк до 8 років.

За даними власних джерел "Інформатора", ймовірним водієм мотоцикла є суддя Станіслав Ричка.

Крім того, медіа оприлюднило відео з місця аварії:

Журналісти стверджують, що інцидент стався на вулиці Гайовій, а водій був під керуванням мотоцикла "Suzuki".

Ми з'ясували, що в декларації Станіслава Ричка дійсно є такий транспортний засіб.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 12 травня на автодорозі "Київ–Харків–Довжанський" сталася серйозна аварія: 40-річна жінка загинула. За попередніми даними, водій автомобіля "Zeekr" не зміг впоратися з керуванням на мокрій дорозі, з’їхав із траси та врізався в зупинку громадського транспорту.